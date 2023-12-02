После закрытия границы: в РФ ищут нелегалов в грузовых поездах в Финляндию, — ТАСС

По словам российских силовиков, до закрытия автомобильных пунктов пропуска финской стороной потребности в более тщательных проверках грузов не было.

Грузовые железнодорожные поезда, следующие из России в Финляндию, после введения финляндской стороной ограничений на пересечение границы якобы начали проверять на наличие нелегальных пассажиров. Об этом сообщило российское информагентство ТАСС, ссылаясь на слова собеседника в силовых структурах.

По информации силовиков, до закрытия автомобильных пунктов пропуска "потребности в более тщательных проверках грузовых поездов не было".

"После введения ограничений со стороны Финляндии грузовые поезда, следующие через границу, начали проверять на наличие возможных нелегальных пассажиров, которые теоретически могут прятаться между вагонами или иным образом. Ранее необходимости усиленно проверять грузовые поезда не было", — комментирует источник.

Финляндия полностью закрыла границу с Россией: детали

Напомним, 28 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что из-за опасений, связанных с нелегальной миграцией, граница с Россией полностью закрывается.

До недавнего времени в Финляндии оставался открытым только один пограничный пункт после того, как правительство закрыло семь других из-за притока мигрантов с Ближнего Востока и стран Африки.

Хельсинки обвиняет Москву в том, что представители российских властей целенаправленно сопровождают мигрантов к границе.

Американский аналитический центр "Институт изучения войны" назвал такую стратегию Кремля "тактикой гибридной войны".

Глава финского МИД Элина Валтонен ранее анонсировала, что границу закроют до 13 декабря.

Напомним, что по оценкам ISW, мигранты мерзнут не по своей воле, а Кремль развязал гибридную войну против Финляндии.

Также сообщалось, что в ЕС решили усилить пограничный контроль и отправить дополнительный персонал на границу РФ и Финляндии.