"Процедура обрусения": в Госдуме РФ размышляют о налогах на бездетность

Инициатор налога уточнил, что внутри предложенной концепции существуют важные нюансы. Здесь речь идет не только о непосредственном рождении детей, но и о процедуре "обрусения", формирования народа через миграционные потоки.

Член Комитета Госдумы России по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести в РФ налог на бездетность. Об этом он сказал в комментарии "Говорит Москва".

Депутат считает, что сегодня России необходима доктрина "идентичности через российскую многонациональность".

"Сам по себе налог на бездетность, как он был в Советском Союзе, — это было неплохо, но в той концепции, которая была в Советском Союзе. Нам надо понимать под демографией не только рождение детей, но и в принципе процедуру обрусения, то есть формирование народа через миграционные потоки, естественно российские, и через увеличение численности населения, прирост по всем параметрам, а не только через механизм рождения ребенка", — считает Федоров.

Он отметил, что в РФ надо стимулировать и рождение детей, в частности через материнский капитал.

"Надо ли вводить налог для этого? Если денег не будет хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы", — Федоров.

Справочно: Налог на бездетность существовал в СССР как "Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан" с ноября 1941 года на основании Указов Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. Плата государству была отменена в 1990-х годах.

Напомним, что рождаемость в Украине достигла самого низкого уровня за весь период независимости и стала худшей в мире. Количество рождений в январе-июне 2023 года на 28% ниже, чем за аналогичный период довоенного 2021-го.