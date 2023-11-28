"Сбережение и приумножение народа": Путин предложил россиянам увеличить рождаемость (видео)

По словам российского президента, гражданам РФ нужно брать пример с народов, которые воспитывают по пять и больше детей, так как это "будущее русского мира".

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Президент России Владимир Путин заявил, что "сбережение и приумножение народа" является ключевой задачей России на ближайшие десятилетия. Об этом сообщает российское медиа "РБК".

Сообщается, что российский лидер подписал указ, которым 2024 год объявлен Годом семьи в РФ. По случаю подписания Путин выступил с докладом о проблемах семьи и рождаемости в России.

По словам российского президента, повышение рождаемости — это "будущее русского мира".

"У многих наших народов, слава богу, сохраняется традиция крепкой многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей. Вспомним, что и в русских семьях у многих наших бабушек, прабабушек детей было и по семь, и по восемь, и того больше человек. Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать", — заявил Путин.

Согласно высказыванию Путина, преодоление острой демографической проблемы, с которой сталкивается Россия, невозможно исключительно "с помощью денег, социальных выплат, пособий, льгот, отдельных програм".

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"В основе семьи, в рождении ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора. Мы ни в коем случае и никогда не должны об этом забывать", — заявил Путин.

Напомним, исполнительный директор Института Трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Фокусу рассказал заявления Путина о готовности к переговорам с Украиной является полностью притворной позицией и самое малое на что он согласен, это закрепление уже захваченных территорий, включая Крым.

Ранее полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант предположил, что Путин готовится к затяжной войне с Украиной, продолжая удары до тех пор, пока Киев не сломается.