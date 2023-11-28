"Збереження і примноження народу": Путін запропонував росіянам збільшити народжуваність (відео)

За словами російського президента, громадянам РФ потрібно брати приклад із народів, які виховують по п'ять і більше дітей, оскільки це "майбутнє русского мира".

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що "заощадження і примноження народу" є ключовим завданням Росії на найближчі десятиліття. Про це повідомляє російське медіа "РБК".

Повідомляється, що російський лідер підписав указ, яким 2024 рік оголошено Роком сім'ї в РФ. З нагоди підписання Путін виступив із доповіддю про проблеми сім'ї та народжуваності в Росії.

За словами російського президента, підвищення народжуваності — це "майбутнє русского мира".

"У багатьох наших народів, слава богу, зберігається традиція міцної багатопоколінної сім'ї, де виховуються четверо, п'ятеро і більше дітей. Згадаймо, що і в російських сім'ях у багатьох наших бабусь, прабабусь дітей було і по сім, і по вісім, і того більше осіб. Давайте ці чудові традиції зберігати і відроджувати", — заявив Путін.

Згідно з висловлюванням Путіна, подолання гострої демографічної проблеми, з якою стикається Росія, неможливе виключно "за допомогою грошей, соціальних виплат, допомог, пільг, окремих програм".

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"В основі сім'ї, в народженні дитини лежать любов, довіра, міцна моральна опора. Ми в жодному разі і ніколи не повинні про це забувати", — заявив Путін.

Нагадаємо, виконавчий директор Інституту Трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв'ю Фокусу розповів, що заяви Путіна про готовність до переговорів з Україною є повністю удаваною позицією, і найменше на що він згоден — це закріплення вже захоплених територій, зокрема й Криму.

Раніше полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант припустив, що Путін готується до затяжної війни з Україною, продовжуючи удари доти, доки Київ не зламається.