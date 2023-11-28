"Божевільний маніяк, який розвалив РФ": російський бізнесмен Тіньков "пройшовся" по Путіну

Олег Тіньков запевняє, що Путіна критикують багато олігархів, зокрема, й через те, що зміг розвалити Росію.

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Російський бізнесмен Олег Тіньков вважає, що свобода і правда переможуть, а на президента РФ Володимира Путіна чекає пекло. Про це він написав у своєму інстаграмі 28 листопада.

"Я впевнений, що Путін — довбаний д*біл і божевільний маніяк. Зміг повністю розвалити таку прекрасну країну. Гей, диктаторе пекло чекає на тебе", — звернувся підприємець до російського лідера.

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Крім цього Олег Тіньков зауважив, що так само, як і він, про Путіна думають інші олігархи, з якими він перебуває у приятельських стосунках.

"Я знаю що 90% читачів мого Інстаграм через VPN бояться сказати, те, що я тут говорю, але знаю, що ви думаєте так само, навіть Галицький та олігархи, з якими я про спілкуюся іноді. Не бійтеся Путіна він просто х*йло. Правда і свобода переможе, а він здохне, а ми потрапимо до раю!" — написав він.

Він закликав росіян боротися.

Хто такий Олег Тіньков

Олег Тіньков – успішний російський бізнесмен, один із найбагатших людей у РФ. За даними на лютий 2022 року, його банк "Тінькофбанк" посідав 12 місце серед російських банків за обсягом активів та власним капіталом. Сам Олег Тиньков за підсумками 2021 року займав 32 місце в російському списку Forbes, його статки оцінювалися в 4,7 млрд доларів.

Після початку так званої "СВО" РФ на території України Олег Тіньков засудив дії керівництва Росії. Бізнесмен продав свої російські активи групі "Інтеррос". Після продажу російських активів у бізнесмена залишився благодійний Фонд сімейства Тінькових, який займається проблемами донорства кісткового мозку. Він був заснований 2020-го, через рік після того, як у підприємця виявили гострий мієлоїдний лейкоз. Завдяки зусиллям лікарів та вчасно знайденому донору кісткового мозку хвороба увійшла до стадії ремісії.

Нагадаємо, що 28 листопада представник Держдепу Джеймс О'Браєн заявив, що вторгнення Росії на територію України є найгіршим стратегічним провалом президента Володимира Путіна.

28 листопада повідомлялося, що спікер Конгресу США назвав допомогу Україні пріоритетом, бо не можна дозволити Путіну здійснити свої плани.