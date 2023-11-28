Підтримав війну в Україні: Санду позбавила громадянства Молдови проросійського політика Калініна

Причиною для позбавлення громадянства стало звернення до президента РФ Путіна від імені Кишинева з метою підтримати окупаційні дії російської армії.

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Президентка Майя Санду позбавила громадянства голову "Партії регіонів Молдови" і главу Конгресу молдавських діаспор у Росії Олександра Калініна. Указ опублікували 27 листопада на офіційному сайті глави держави.

Санду позбавила громадянства проросійського політика Олександра Калініна

Як писали ЗМІ, в одному зі своїх постів, Калінін звернувся до президента Росії Володимира Путіна, кажучи від імені молдавських громадян. Водночас він звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що "насправді за загибеллю українських мирних жителів стоїть ЗСУ"

"Шановний Володимире Володимировичу, громадяни Молдови підтримують вашу військову операцію в Україні. Це керівництво, яке зараз перебуває в РМ, було обрано 8% населення. Близько 70% населення виступають за збереження відносин із Російською Федерацією. Громадяни Молдови підтримують прийняте вами рішення про проведення спецоперації в Україні. Ми закликаємо вас довести спецоперацію до успішного завершення, перемогти фашизм в Україні і не допустити його відродження", — заявив тоді Олександр Калінін.

Що відомо про Олександра Калініна

Олександр Калінін став лідером "Партії регіонів" у 2016 році. Формування було засновано 2011 року колишнім башканом Гагаузії Михайлом Формузалом разом з іншим колишнім гагаузьким лідером Валерієм Яніогло, лідером партії "Bugeacul Nostru", створеної торік у Комраті.

Калінін також відомий своєю діяльністю в Росії, представляючись лідером молдавської діаспори.

Під керівництвом Калініна "Партія регіонів" просуває інтеграцію в Євразійський союз, надання російській мові статусу другої державної та федералізацію Республіки Молдова.

Калінін підтримує війну в сусідній Україні. На численних фото і відео у своїх соцмережах він з'являється у військовій формі, із символікою Z, яку російська армія використовує у війні в Україні та яка заборонена в Молдові. Також молдавський політик проводить акції на підтримку російських солдатів — збирає взуття і теплий одяг. Зібрані та куплені речі Калінін сам розвозить окупованими населеними пунктами Луганської області України.

Раніше Євросоюз і Канада внесли Калініна до санкційних списків за спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Нагадаємо, Захарова назвала Молдову "придатком київського режиму". У російському МЗС застерегли Молдову від подальшої допомоги Києву, на що в Кишиневі заявили, що продовжать надавати всю можливу підтримку Україні.

Раніше Фокус писав, як Молдова позбавляється російської газової залежності. Контроль над газотранспортною системою Молдови відтепер здійснює компанія, не пов'язана з російським "Газпромом".