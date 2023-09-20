Далі без "Газпрому": як Молдова позбувається російської газової залежності

Контроль над газотранспортною системою Молдови відтепер здійснює компанія, не пов'язана з російським "Газпромом".

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У рамках розподілу діяльності з транспортування і розподілу газу у російського монополіста "Газпром" відібрали операційний контроль над газотранспортною системою Молдови. Повідомлення про це 19 вересня з'явилося на сайті "Молдоватрансгаз" ("дочка" компанії "Молдовагаз", 50% акцій якої володіє "Газпром").

Як зазначається в публікації, зміни — це частина анбандлінгу, тобто в Молдові відбувається поділ діяльності з транспортування та розподілу газу.

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Молдова взяла на себе зобов'язання виконати ці умови в рамках третього енергопакета Євросоюзу. Крім того, ця ж вимога була однією з умов приєднання країни до договору про створення Енергетичного співтовариства.

В опублікованому повідомленні також сказано, що влітку 2023 року влада країни вирішила передати активи "Молдоватрансгаз" іншій компанії. Їх отримала румунська Vestmoldtransgaz, яка на правах оренди управлятиме газотранспортною системою наступні п'ять років.

Орендна угода передбачає, що Vestmoldtransgaz отримав чинні контракти з технічного обслуговування та забезпечить безперервність операційних процесів, пов'язаних з інфраструктурою транспортування природного газу.

Тим часом нагадаємо, що Росія неодноразово погрожувала зупинити транзит свого газу територією України. На тлі цього в Міненерго нещодавно заявили, що провели стрес-тестування ГТС.

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"Українська ГТС і ПСГ готові працювати в умовах нульового транзиту. Також газотранспортна система готова до ОЗП 2023/2024 в умовах викликів війни, а вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу, — повідомили 31 серпня 2023 року в Міненерго.

Крім того, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив 16 серпня, що Україна не буде продовжувати з Росією дію контракту на транзит газу. Договір між країнами актуальний до 2024 року, проте міністр наголосив, що РФ може припинити дію контракту в будь-який момент, оскільки чинна угода залежить саме від російської сторони.