В Нью-Йорке хотят брать плату за проезд в пробках: водители заплатят до 40 долларов

Власти крупнейшего мегаполиса хотят разгрузить район Манхеттен. Дороже всего инициатива обойдется водителям грузовиков, мотоциклисты заплатят чуть больше 7 долларов, а таксистов освободят от платы.

Нью-Йорк может стать первым городом в США, в котором введут плату за проезд в автомобильных пробках. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Власти крупнейшего мегаполиса давно думают над над тем, как снизить трафик в районе Манхэттен. Если планы реализуют, водители будут платить $15 каждый день за проезд в этом районе. Водителям грузовиков проезд обойдется дороже — $24 или $36 в зависимости от размера автомобиля, а для мотоциклистов – $7,50.

Плату за пробки планируют взимать в будни с 5:00 до 21:00 и в выходные с 9:00 до 21:00. Такси за пробки не будут платить. Доходы от сборов направят на развитие общественного транспорта.

Лондон, Стокгольм и Сингапур уже ввели плату за движение в пробках, а власти Нью-Йорка обсуждали эту меру лишь на уровне идеи, которую отложили на долгие годы из-за противодействия многих пассажиров и выборных должностных лиц.

В трех указанных городах введение платы доказала свою эффективность, помогая сократить дорожное движение, уменьшить заторы и сократить загрязнение от выбросов. Помимо этого, в бюджеты городов приходят дополнительные миллионы долларов.

"Плата также поощряет появление новых альтернатив вождению, например, новые автобусы и велосипедные дорожки. Ввести плату за пробки было непросто. Сборы с годами растут, жалоб от водителей, общественных деятелей и бизнесменов становится все больше", — указывает издание.

Власти Стокгольма, как и их коллеги из Нью-Йорка, сначала столкнулись с общественным протестом, но позже многие водители привыкли к ситуации.

В Лондоне введение платы за перегруженность дорог не дало желаемого эффекта: в конечном итоге в городе был наплыв такси Uber, грузовиков и машин для доставки.

Сингапур взимает плату за пробки с середины 1970-х годов и продолжает совершенствовать структуру дорожного движения

"Нью-Йорк должен внимательно изучить опыт этих городов. Мы можем многому научиться с точки зрения общественной поддержки, технологий и как улучшить тарифы на пробки в будущем", — сказал газете бывший комиссар по дорожному движению Сэмюэль Шварц.

Напомним, в феврале этого года недалеко от американского города Коквилл стадо овец заблокировало дорогу. Ковбой гнал животных по дороге, а водители ждали его.

Фокус ранее писал, что в России в конце марта на федеральной трассе М-4 "Дон" из-за снегопада образовалась огромная пробка из тысячи машин.