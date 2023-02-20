Проезд запрещен: в США огромное стадо овец заблокировало трассу (видео)

В Вайоминге ковбой верхом на лошади гнал стадо овец прямо по дороге. Водителям пришлось ждать, пока животные отойдут от их автомобилей.

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В США недалеко от Коквилля, штат Вайоминг, огромное стадо овец заблокировало дорогу. Из-за этого в районе образовалась большая пробка. Видео опубликовали на YouTube-канале ViralHog.

Вайоминг известен своими бескрайними просторами и ковбойской культурой. Это девятый по величине штат в США, но его население составляет менее 600 000 человек.

В Вайоминге редко происходят пробки, так как трафик обычно не перегружен автомобилями. Поэтому пробки в этом штате — серьезное событие.

В ролике видно, как ковбой верхом на лошади гонит стадо овец прямо по дороге. Из-за этого автомобилистам пришлось ждать, пока животные пройдут мимо.

Стоит отметить, что владельцы ранчо в Вайоминге часто используют дороги для перемещения своих стад между пастбищами. Это давняя традиция, которая восходит к ранним временам скотоводства.

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Многие жители Вайоминга привыкли к подобным инцидентам. Тем не менее остальным людям эта ситуация может показаться абсурдной.

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