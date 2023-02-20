Проїзд заборонено: у США величезна череда овець заблокувала трасу (відео)
У Вайомінгу ковбой верхи на коні гнав череду овець прямо по дорозі. Водіям довелося чекати, доки тварини відійдуть від їхніх автомобілів.
У США неподалік від Коквілля, що в штаті Вайомінг, величезна череда овець заблокувала дорогу. Через це в районі утворився великий затор. Відео опублікували на YouTube-каналі ViralHog.
Вайомінг відомий своїми безмежними просторами та ковбойською культурою. Це дев'ятий за величиною штат США, але його населення становить менш ніж 600 000 людей.
У Вайомінгу рідко трапляються затори, оскільки трафік зазвичай не перевантажений автомобілями. Тому затори в цьому штаті — серйозна подія.
У ролику видно, як ковбой верхи на коні жене стадо овець прямо по дорозі. Через це автомобілістам довелося чекати, поки тварини пройдуть повз.
Варто зазначити, що власники ранчо у Вайомінгу часто використовують дороги для переміщення своїх стад між пасовищами. Це давня традиція, яка сягає ранніх часів скотарства.Важливо
Багато жителів Вайомінгу звикли до подібних інцидентів. Проте решті людей ця ситуація може здатися абсурдною.
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