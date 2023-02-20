Проїзд заборонено: у США величезна череда овець заблокувала трасу (відео)

У Вайомінгу ковбой верхи на коні гнав череду овець прямо по дорозі. Водіям довелося чекати, доки тварини відійдуть від їхніх автомобілів.

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У США неподалік від Коквілля, що в штаті Вайомінг, величезна череда овець заблокувала дорогу. Через це в районі утворився великий затор. Відео опублікували на YouTube-каналі ViralHog.

Вайомінг відомий своїми безмежними просторами та ковбойською культурою. Це дев'ятий за величиною штат США, але його населення становить менш ніж 600 000 людей.

У Вайомінгу рідко трапляються затори, оскільки трафік зазвичай не перевантажений автомобілями. Тому затори в цьому штаті — серйозна подія.

У ролику видно, як ковбой верхи на коні жене стадо овець прямо по дорозі. Через це автомобілістам довелося чекати, поки тварини пройдуть повз.

Варто зазначити, що власники ранчо у Вайомінгу часто використовують дороги для переміщення своїх стад між пасовищами. Це давня традиція, яка сягає ранніх часів скотарства.

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Багато жителів Вайомінгу звикли до подібних інцидентів. Проте решті людей ця ситуація може здатися абсурдною.

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