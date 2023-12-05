Армения официально отказалась участвовать в заседании ОДКБ в Москве

В парламенте Армении подчеркнули, что информацию об отказе участвовать в заседании была передана Госдуме официальным письмом.

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участие в выездном заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, запланированном на 19 декабря в Москве. Об этом сообщает информационное агентство "Новости-Армения" со ссылкой на заявление пресс-секретаря председателя армянского парламента Цовинара Хачатряна.

"В заседании не примет участия также делегация НС РА. О своем решении не ехать в Москву Ален Симонян сообщил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину официальным письмом", — говорится в сообении.

Российское издание "РИА Новости" сообщает, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ Никола Пашиняна от участия в грядущем заседании ОДКБ в белорусской столице. По словам спикера, в РФ понимают, что у политика могут быть "свои обстоятельства".

Напомним, 17 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с трибуны Европейского парламента и рассказал об угрозах, которые стоят перед его страной — политических и военных. На его обращение отреагировали в РФ — пригрозили, что Армения может повторить судьбу Украины.

Ранее, 21 сентября, Никол Пашинян заявил, что Российская Федерация провалила свою миссию в Карабахе, указав на то, что российский миротворческий контингент находился в регионе с конца 2020 года.

А 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут. Это означает, страна имеет право арестовать главу Кремля Владимира Путина, если он прибудет на армянскую территорию.