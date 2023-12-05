"Из-за угроз Орбана": Мишель прервал свой визит в Китай, — Politico

По данным журналистов, премьер Венгрии призвал президента Европейского совета снять переговоры о вступлении Украины с повестки дня предстоящего саммита.

Президент Европейского совета Шарль Мишель прервет свою поездку в Пекин из-за заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выражает угрозу сорвать предстоящий саммит лидеров Европейского союза в декабре. Об этом сообщает издание Politico.

"Мишель, который поехал в Китай на первый с 2019 года личный ЕС-Китай, вернется в Брюссель, чтобы продолжить переговоры с лидерами относительно дальнейших действий", — говорится в материале.

Издание пишет, что в письме от 4 декабря Орбан призвал Мишеля снять переговоры о вступлении Украины с повестки дня предстоящего саммита Европейского совета.

"Я со всем уважением призываю вас не призывать Европейский совет принять решение по этим вопросам в декабре, поскольку очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу", — написал Орбан.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встречу в Париже в конце текущей недели с целью обсуждения вопроса начала переговоров о возможном вступлении Украины в Европейский союз.

27 ноября СМИ сообщили, что руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать проведение декабрьского саммита лидеров Евросоюза. По словам журналистов, глава Европейского совета планирует посетить Будапешт, чтобы встретиться с венгерским премьером.

Ранее, 27 октября стало известно, что на саммите Европейского союза западные союзники Украины пытались переубедить премьер-министра Венгрии и его словацкого коллегу Роберта Фицо продолжить помогать Киеву.