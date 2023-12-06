"Но не в первый день": Трамп пообещал не быть диктатором в случае победы на выборах

По словам экс-президента США Дональда Трампа, после того, как он снова займет президентский пост, он закроет южную границу с Мексикой и расширит бурение нефтяных скважин.

Бывший президент США Дональд Трамп заверяет, что в случае своего повторного избрания на пост главы Белого дома он не будет вести себя как диктатор. Однако, по его словам, есть определенные исключения. Об этом сообщает Reuters.

На передаче на телеканале Fox News в Айове, в ходе которой Дональд Трамп выступал, он заявил, что в случае повторного избрания в президенты он обещает не вести себя как диктатор, за исключением "первого дня", который он планирует использовать для закрытия южной границы с Мексикой и расширения добычи нефти через бурение новых скважин.

Согласно данным издания, Дональд Трамп, нацеленный на возможный второй срок в Белом доме, часто высказывает обещания "возмездия" в отношении своих политических оппонентов. Среди основных целей выделяются действующий президент США Джо Байден, прокуроры, которые предъявляли ему обвинения в преступлениях, а также Министерство юстиции.

После завершения мероприятия, руководитель избирательной кампании Байдена Джули Чавес Родригес заявила: "Дональд Трамп говорил нам, что именно он будет делать, если его переизберут, и сегодня вечером он сказал, что станет диктатором в первый же день. Американцы должны ему верить".

Напомним, 15 ноября стало известно, что Судья американского штата Мичиган принял решение, что 45-й президент США Дональд Трамп может остаться в первичных бюллетенях штата президентских выборов-2024.

Ранее, 6 ноября, в СМИ сообщили, что экс-президент США Дональд Трамп уже определился с тем, кого он планирует привлечь к суду в случае его победы в выборах 2024 года. В частности речь шла о бывших чиновниках из его администрации.