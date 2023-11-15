Суд разрешил: Трамп может участвовать в выборах президента США

Остановить президентскую кампанию бывшего лидера Белого дома мог один пункт конституции времен гражданской войны, но это не сработало. Судья отклонил аргументы.

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Судья американского штата Мичиган принял решение, что 45-й президент США Дональд Трамп может остаться в первичных бюллетенях штата президентских выборов-2024. Об этом сообщает Associated Press.

Пункт конституции времен гражданской войны о восстании не помог остановить выдвижение кандидатуры Трампа на выборы. Судья претензионного суда Джеймс Редфорд отклонил аргументы о том, что роль экс-главы Белого дома в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года означала, что суд должен был признать его неправомочным на пост президента.

"Решение о том, является ли то или иное событие восстанием и принимал ли кто-то участие в нем, — это еще вопрос, который должен выяснять Конгресс, а не один судебный чиновник", — заявил Редфорд.

Дело Трампа — важное о 14-й поправке

Суд штата второй раз за неделю отказывается отстранить Дональда Трампа от первичного голосования согласно одному из положений 14-й поправки, которая устанавливает, кто может баллотироваться на пост президента.

14-поправка означает, что этого не может делать лицо, которое, приняв ранее присягу как член Конгресса, или чиновник США, или член законодательного собрания какого-либо штата, или исполнительный или судебный чиновник, затем приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов или оказало помощь или поддержку врагам государства.

Ранее Верховный суд Миннесоты принял решение, что Трамп может остаться в первичном голосовании в этом штате, поскольку выборы являются партийным соревнованием, во время которого конституционное право на участие в выборах не является проблемой.

6 ноября в СМИ сообщили, что экс-президент США Дональд Трамп уже определился с тем, кого он планирует привлечь к суду в случае его победы в выборах 2024 года. В частности речь шла о бывших чиновниках из его администрации.