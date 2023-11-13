Трамп заявил, что "уладит" войну в Украине еще до инаугурации: подробности

По словам бывшего американского президента, урегулирование российско-украинской войны должно включать остановку "бесконечного потока американских сокровищ в Украину".

Related video

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о своих политических целях на случай, если он выиграет второй срок. В частности, речь идет об урегулировании войны между Украиной и Российской Федерацией, пишет Associated Press.

В статье говорится, что на данный момент Дональд Трамп лидирует в гонке за выдвижение от республиканской партии. Его идеи и темы, на которых он фокусируется в своей предвыборной кампании, существенно расходятся с политикой нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Важно

"Было бы неуместно": Трамп отказался от приглашения Зеленского посетить Украину

К примеру, Дональд Трамп утверждает, что "уладит" войну между Россией и Украиной еще до своей инаугурации. Его план предусматривает остановку "бесконечного потока американских сокровищ в Украину". Кроме того, политик намерен обратиться к странам-членам Европейского союза с призывом возместить Вашингтону затраты на восстановление запасов.

Авторы публикации подчеркивают, что пока сложно сказать, собирается ли Дональд Трамп настаивать на выводе Вооруженных сил РФ с территории Украины.

Как отмечают журналисты, в свое время президентский срок Дональда Трампа начался с ряда наспех написанных указов, которые были быстро отменены судами. В СМИ предполагают, что некоторые из его нынешних идей также могут быть рассмотрены судом или будут заблокированы Конгрессом США.

Напомним, 6 ноября медиа сообщили, что бывший президент США Дональд Трамп уже определился с тем, кого он планирует привлечь к суду в случае его победы в выборах. В этом числе оказались бывшие чиновники из его администрации.

По данным СМИ от 8 ноября, Дональд Трамп также может рассматривать бывшего телеведущего Fox News Такера Карлсона в качестве своего кандидата на пост вице-президента на выборах 2024 года. По словам политика, у журналиста "большой здравый смысл".