Трамп заявив, що "владнає" війну в Україні ще до інавгурації: подробиці

За словами колишнього американського президента, врегулювання російсько-української війни має включати зупинку "нескінченного потоку американських скарбів в Україну".

Related video

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про свої політичні цілі на випадок, якщо він виграє другий термін. Зокрема, йдеться про врегулювання війни між Україною та Російською Федерацією, пише Associated Press.

У статті йдеться про те, що наразі Дональд Трамп лідирує в перегонах за висунення від республіканської партії. Його ідеї та теми, на яких він фокусується у своїй передвиборчій кампанії, істотно розходяться з політикою нинішнього американського лідера Джо Байдена.

Важливо

"Було б недоречно": Трамп відмовився від запрошення Зеленського відвідати Україну

Наприклад, Дональд Трамп стверджує, що "владнає" війну між Росією та Україною ще до своєї інавгурації. Його план передбачає зупинку "нескінченного потоку американських скарбів в Україну". Крім того, політик має намір звернутися до країн-членів Європейського союзу із закликом відшкодувати Вашингтону витрати на відновлення запасів.

Автори публікації підкреслюють, що поки складно сказати, чи збирається Дональд Трамп наполягати на виведенні Збройних сил РФ з території України.

Як зазначають журналісти, свого часу президентський термін Дональда Трампа розпочався з низки наспіх написаних указів, які були швидко скасовані судами. У ЗМІ припускають, що деякі з його нинішніх ідей також можуть бути розглянуті судом або будуть заблоковані Конгресом США.

Нагадаємо, 6 листопада медіа повідомили, що колишній президент США Дональд Трамп уже визначився з тим, кого він планує притягнути до суду в разі його перемоги у виборах. У цьому числі опинилися колишні чиновники з його адміністрації.

За даними ЗМІ від 8 листопада, Дональд Трамп також може розглядати колишнього телеведучого Fox News Такера Карлсона як свого кандидата на посаду віцепрезидента на виборах 2024 року. За словами політика, у журналіста "великий здоровий глузд".