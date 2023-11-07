"Було б недоречно": Трамп відмовився від запрошення Зеленського відвідати Україну

На думку колишнього американського президента, його поїздка до Києва може спровокувати "конфлікт інтересів" всередині США.

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Колишній президент США Дональд Трамп відмовився від запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Київ, щоб особисто оцінити ситуацію в країні. Про це пише Newsmax.

Дональд Трамп зазначив, що з українським лідером нині взаємодіє адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена, тому він не хоче "створювати конфлікт інтересів".

"Я дуже поважаю президента Зеленського, але думаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час", — пояснив експрезидент США.

Як зазначають журналісти, Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа в Україну у відповідь на його заяву про те, що, будучи президентом США, він нібито міг би закінчити російсько-українську війну за "24 години".

Український лідер зазначив, що в Києві були б "дуже раді" візиту Дональда Трампа. За його словами, така поїздка допомогла б американському політику краще зрозуміти "деякі деталі".

Нагадаємо, 30 жовтня Дональд Трамп пообіцяв не захищати Європу від нападу Росії, якщо він переможе на виборах наступного року. Політик нагадав, що цієї позиції він дотримувався під час свого президентства і не планує змінювати її в майбутньому.

Раніше, 27 вересня, Дональд Трамп також заявив, що нібито міг запобігти війні в Україні. На його думку, основною причиною початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації стали ціни на нафту.