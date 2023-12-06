Обошла Барби и Путина: Тейлор Свифт стала "Человеком года-2023" по версии TIME (фото)

По словам главного редактора Сэма Джейкобса, было сложно выбрать человека, который смог бы олицетворять 8 миллиардов людей на планете. В итоге остановились на том, кто "несет свет в мир".

Американская певица Тейлор Свифт стала "Человеком гола 2023" по версии журнала TIME. В шортлисте вместе с ней был президент России Владимир Путин и другие личности, которых знает весь мир по разным причинам. В материале более подробно рассказали, почему было принято решение остановиться именно на человеке из шоу-бизнеса.

Главный редактор журнала Сэм Джейкобс отметил, что выбрать победителя было очень сложно, ведь вся команда пыталась найти того, кто смог бы олицетворять все население планеты, передает The New York Times.

"Выбрать одного человека, который олицетворял бы восемь миллиардов людей на планете, — непростая задача. Мы выбрали того, кто олицетворяет радость. Кто-то, кто несет свет в мир", — говорится в сообщении.

В результате выбор пал на певицу Тейлор Свифт, которая в этом году "была везде", отмечает руководство TIME. Ее достижения в культурном, коммерческом и других сферах были колоссальными и их перечисление кажется практически бессмысленным.

В материале отмечают, что популярность артистки сейчас можно сравнить с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном, Мадонной, Бобом Диланом и Полом Маккартни. Более того, ей удалось создать империю, стоимость которой превышает 1 миллиард долларов.

"Обсуждать ее движения стало все равно что обсуждать политику или погоду. Она стала главной героиней мира", — говорится в сообщении.

Тейлор Свифт удалось обойти других финалистов, которые были объявлены накануне. В него вошли:

президент России Владимир Путин;

председатель КНР Си Цзиньпин;

король Великобритании Чарльз III;

глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл;

героиня фильма "Барби" режиссера Греты Гервиг;

прокуроры бывшего президента США Дональда Трампа;

генеральный директор OpenAI Сэм Альтман;

участники забастовки в Голливуде.

Представителей Украины в этом году в финале не было.

Напомним, в 2022 году титул "Человека года" по версии журнала TIME забрал президент Владимир Зеленский и "украинский дух". В издании отмечали, что в биографии президента было немного такого, что могло бы предсказать его готовность выстоять во время войны и сражаться за свою страну.