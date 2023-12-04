Путин и Си Цзиньпин: TIME обнародовал список претендентов на звание "Человек года-2023"

Издание отмечает, что глава Кремля удерживает ключевые посты с 1999 года и уже второй год ведет войну Украине. При этом он успешно удержал власть, несмотря на попытку военного переворота.

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Американский журнал TIME представил девять кандидатов на звание "Человек года 2023". Среди финалистов — президент России Владимир Путин, председатель Китая Си Цзиньпин, король Великобритании Чарльз III и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

В публикации говорится, что Председатель КНР Си Цзиньпин начал 2023 год, вступив в свой третий срок, что стало исключительным для его политической карьеры, укрепив его позицию как одного из наиболее влиятельных лидеров в Китае. Си Цзиньпин был включен в список TIME100 более 10 раз, что, по мнению журналистов, отражает его влияние как одного из ключевых мировых лидеров. Издание напомнило, что в 2017 году он занял второе место в рейтинге "Человек года".

Что касается президента Росси Владимира Путина, то его номинацию журнал объясняем тем, что занимая ключевые посты с 1999 года, второй год продолжает вести войну в Украине и при этом удержал власть, несмотря на попытку военного переворота.

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"Путин столкнулся с краткой угрозой своей власти в 2023 году во время восстания "Вагнера", но в итоге его влияние только укрепилось, поскольку группа наемников отступила после заключения сделки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко".

Кроме того, издание напомнило, что Путин был признан человеком года по версии журнала TIME в 2007 году и неоднократно входил в список TIME100, в том числе в 2022 году.

Также в список претендентов вошли главная героиня фильма Барби режиссера Греты Гервиг, прокуроры бывшего президента США Дональда Трампа, генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман и участники забастовки в Голливуде.

"Человека года-2023" по версии Time объявят в среду утром, 4 декабря. В прошлом году этот титул достался президенту Украины Владимиру Зеленскому и "украинский дух".