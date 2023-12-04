Путін та Сі Цзіньпін: TIME оприлюднив список претендентів на звання "Людина року-2023"

Видання зазначає, що очільник Кремля утримує ключові пости з 1999 року і вже другий рік веде війну Україні. При цьому він успішно втримав владу, попри спробу військового перевороту.

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Американський журнал TIME представив дев'ять кандидатів на звання "Людина року 2023". Серед фіналістів — президент Росії Володимир Путін, голова Китаю Сі Цзіньпін, король Великої Британії Чарльз III і голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл.

У публікації йдеться про те, що Голова КНР Сі Цзіньпін розпочав 2023 рік, вступивши у свій третій термін, що стало винятковим для його політичної кар'єри, зміцнивши його позицію як одного з найвпливовіших лідерів у Китаї. Сі Цзіньпін був занесений до списку TIME100 понад 10 разів, що, на думку журналістів, відображає його вплив як одного з ключових світових лідерів. Видання нагадало, що 2017 року він посів друге місце в рейтингу "Людина року".

Що стосується президента Россі Володимира Путіна, то його номінацію журнал пояснюємо тим, що обіймаючи ключові пости з 1999 року, другий рік продовжує вести війну в Україні й при цьому утримав владу, попри спробу військового перевороту.

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"Путін зіткнувся з короткою загрозою своїй владі 2023 року під час повстання "Вагнера", але зрештою його вплив тільки зміцнився, оскільки група найманців відступила після укладення угоди з президентом Білорусії Олександром Лукашенком".

Крім того, видання нагадало, що Путіна визнали людиною року за версією журналу TIME 2007 року, і він неодноразово входив до списку TIME100, зокрема 2022 року.

Також до списку претендентів увійшли головна героїня фільму Барбі режисера Ґрети Ґервіґ, прокурори колишнього президента США Дональда Трампа, генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман і учасники страйку в Голлівуді.

"Людину року-2023" за версією Time оголосять у середу вранці, 4 грудня. Минулого року цей титул дістався президенту України Володимиру Зеленському та "український дух".