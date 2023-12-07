14-летняя девочка расстреляла одноклассников в Брянске: есть жертвы (фото, видео)

По данным очевидцев, произошел инцидент во время второго урока. Подросток с именем Алина выстрелила несколько раз из оружия, которое взяла дома у отца, после чего покончила с собой.

В российском Брянске ученица восьмого класса устроила стрельбу прямо в школе. Она пришла в учебное заведение с огнестрельным оружием. Об этом сообщает издание ТАСС 7 декабря.

Отмечается, что инцидент произошел в гимназии №5 города Брянск. Ученица восьмого класса пронесла в школу огнестрельное оружие, после чего выстрелила из него несколько раз.

После этого на место прибыли силовики, которые оцепили здание и начали выяснять, что на самом деле произошло. В российском медиа Shot отмечают, что у нее с собой был дробовик, из которого она и выстрелила несколько раз.

Восьмиклассница по имени Алина пронесла в школу охотничье ружье "Бекас-3 в тубусе для бумаг. Оружие она незаметно взяла у отца дома, продолжают российские медиа.

Школьница в Брянске открыла огонь по одноклассникам Фото: Baza

Изначально сообщалось, что никто не пострадал, однако потом российские СМИ начали выдвигать сразу несколько версий. Позже в администрации города Брянск официально сообщили, что четверо пострадали, а двое погибли. По предварительным данным погибла девочка по имени Мария, а вот врачи продолжают бороться за жизнь ученика с именем Тимофей.

В комментарии "РИА Новости" очевидцы рассказали, что девочка с оружием также покончила с собой.

"Ученица 8 А класса открыла огонь во время урока биологии. Она поднялась на четвертый этаж гимназии номер 5, вошла в кабинет, и открыла стрельбу. Девочка успела ранить четверых учеников, а потом совершила суицид", — говорится в сообщении Baza.

Далее появилась официальная информация от УМВД РФ по Брянской области. Они отметили, что в полицию действительно поступило сообщение о стрельбе с гимназии №5. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и начали разбираться с последствиями трагедии.

"В результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении.

Школьники также поделились некоторыми деталями того, что произошло на самом деле.

"Мы просто сидели на английском и услышали выстрелы. Встаем — сразу слышим второй, третий выстрел. У нас паника, мы начинаем закрывать окна, ставить парты друг на друга. Из учителей никто не отвечает ничего. Оказалось девочка из 8 класса пришла с оружием и начала стрелять", — говорится в сообщении.

Другой ученик делится, что все было нормально, пока не начался второй урок. Потом поступили сообщения о стрельбе и слышны взрывы. Учеников других классов сначала попросили закрыть дверь, а потом выйти из школы.

"Потом, после сигнала, мы побежали в раздевалку, но пока мы шли на третьем этаже была кровь. Мы спустились, оделись и вышли из школы", — говорится в сообщении.

По словам учеников, Алина была замкнутой и не очень общительной.

Школьница в Брянске открыла огонь по одноклассникам Фото: Baza

Напомним, 29 октября сообщалось, что неизвестные расстреляли людей в Чикаго и Мэнсфилде. По предварительным данным, обнародованных полицейскими, два подростка были убиты и еще как минимум 19 людей, среди которых несовершеннолетние и женщины, получили ранения.