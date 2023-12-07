"Они умные": Путин уверен в возвращении инвесторов, которые покинули РФ (видео)

Глава Кремля отметил, что контакты с компаниями, которые решили закрыть бизнес в России, продолжаются.

Президент РФ Владимир Путин считает, что западные компании, которые прекратили работу в России, через десять лет вернутся обратно. Такое мнение он высказал во время форума "Россия вперед!", сообщают российские пропагандистские издания.

По его словам, за десять лет все может измениться относительно деятельности иностранного бизнеса. По его словам, американские и европейские корпорации изменят свое решение.

"Они, в отличие от тех, кто ими командует, умные люди", — заявил он.

Российский политик отметил, что контакты между сторонами продолжаются. По его словам, компаниям "просто не дают работать".

Также он прокомментировал технологии добычи сланцевой нефти в США. По его словам, нужно подождать, когда Соединенные Штаты потратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти. Этот способ он назвал варварскими для экологии и ненужным России.

"Давайте мы подождем... а потом у них цап-царап — посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет — и за дешево купим", — высказался глава Кремля.

Напомним, опрос показал, что накануне "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, запланированной на 14 декабря, больше всего россияне хотели бы спросить его о том, когда закончится война в Украине. По результатам этого соцопроса, практически 21% опрошенных выразили интерес к этой проблеме. Вопрос касался окончания войны, мобилизации, и того, когда Россия может победить.