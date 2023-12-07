Зеленский приедет в Аргентину на инаугурацию нового президента, поддержавшего Украину, — СМИ

Местные журналисты считают возможную поездку украинского лидера в Буэнос-Айрес "сильным политическим жестом".

Президент Украины Владимир Зеленский планирует прибыть в воскресенье, 10 декабря, в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, чтобы присутствовать на инаугурации Хавьера Милея в качестве нового президента. Об этом пишет аргентинский новостной канал TN.

Как отмечает издание, присутствие украинского президента в Аргентине, приезд которого подтвердили в посольстве Украины, заставит ужесточить протоколы безопасности, поскольку он стал объектом уже нескольких покушений со стороны России.

Журналисты называют возможную поездку Зеленского сильным политическим жестом, поскольку это может стать первым визитом украинского президента в Латинскую Америку с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Приглашение Зеленскому также является явным жестом Милея в сторону Украины, поскольку оно означает поворот в промежуточной позиции, занятой администрацией (предыдущего президента. — Ред.) Альберто Фернандеса", — подчеркивает TN.

Напомним, что Милей пригласил Зеленского во время телефонного разговора после победы на выборах и даже предложил Аргентину в качестве места проведения возможного регионального саммита мира.

Кто еще посетит инаугурацию президента Аргентины

По информации издания, Израиль отправит на инаугурацию своего министра иностранных дел Эли Коэна, поскольку сейчас в Израиле достаточно горячая фаза войны с ХАМАСом. В свою очередь, Милей уже объявил, что одной из первых стран, которые он посетит, будет Израиль. Кроме того, во время выборной кампании он пообещал перенести посольство Аргентины в Иерусалим из Тель-Авива, за что его называли "истинным другом еврейского народа".

Среди лидеров стран, подтвердивших свое присутствие на церемонии, — президент Чили Габриэль Борич, президент Уругвая Луис Лакалье Поу, король Испании Фелипе VI, глава Парагвая Сантьяго Пенья и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Бразилец Лула да Силва решил направить своего министра иностранных дел Мауро Виейру, учитывая напряженность, которая возникнет в двусторонних отношениях в ближайшие годы. Однако бывший крайне правый президент Жаир Болсонару примет участие в церемонии вместе со своим сыном, депутатом Эдуардо Болсонару, а также делегацией губернаторов-единомышленников и законодателей.

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Кратко о выборах в Аргентине

Напомним, в конце ноября в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил сторонник США, ультраправый либертарианец Хавьер Милей.

Он открыто заявил, что поддерживает Украину в войне с Россией, а также решил отказаться от вступления Аргентины в БРИКС, членом которого является страна-агрессор Российская Федерация.

Напомним, Хавьер Милей обещает провести потенциально болезненные реформы, которые нашли отклик у избирателей, недовольных экономическим кризисом. Политик поддержал Украину после полномасштабного вторжения ВС РФ и назвал Владимира Путина "автократом".

Кроме того, ранее Фокус сообщал, что миграционные службы Аргентины обеспокоены количеством россиянок, которые прибывают в страну на последних месяцах беременности.