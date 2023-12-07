Пожар в Москве: в центре столицы РФ горит "Электрозавод" (видео)

Как сообщают российские СМИ, поджоги и взрывы происходят в самых разных регионах России, в том числе в Москве.

В центре Москвы в районе Преображенской набережной горит "Электрозавод". Об этом пишет оппозиционное издание Mash.

Как сообщает медиа, пожар начался на первом этаже лакокрасочного цеха по изготовлению железобетонных изделий и металлических конструкций. Из здания валит густой черный дым.

"Площадь огня составляет пока 50 квадратных метров. Предварительно, без пострадавших", — пишет Mash.

И добавляет, что к месту происшествия уже выехали пожарные.

"Электрозавод" — что известно

"Электрозавод" основан в 1928 году. Производит различного рода трансформаторное и реакторное оборудование, среди которого шунтирующие реакторы, автотрансформаторы, комплектные распределительные устройства и трансформаторные подстанции, оборудование для электростанций и сетевых предприятий.

В 1993 году преобразован в многопрофильный холдинг. В 2020 году стал частью АО "Холдинг ERSO" под названием АО "ПК ХК Электрозавод".

Взрывы и пожары в России — последние новости

В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Также на территории России часто что-то горит, взрывается. Под ударом оказываются самые разные регионы, в том числе и Москва.

24 ноября произошел пожар на территории московской электроподстанции "Чагино" в Люблино. Огонь распространился на площадь 200 квадратных метров. Чтобы потушить пожар, пришлось отключить сеть в трансформаторе.

26 ноября в российском Челябинске прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар. РосСМИ сообщили, что возгорание произошло на территории Челябинского тракторного завода, который расположен по проспекту Ленина.

1 декабря в России горел рынок "Садовод". Там взорвались баллоны с химикатами. Площадь пожара достигла 600 квадратных метров.

28 ноября в СМИ написали о чрезвычайном происшествии в Ростовской области РФ. Сначала в соцсетях рассказали о взрывах на окраине города Каменск-Шахтинск. Позже в медиа подтвердили удар БПЛА по местному машиностроительному заводу.