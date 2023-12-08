Принц Саудовской Аравии разбился на истребителе F-15, — СМИ

По данным журналистов, авиакатастрофа произошла накануне, 7 декабря, в ходе планового тренировочного задания на авиабазе имени короля Абдель-Азиза в Дахране.

Власти Саудовской Аравии сообщили, что умер принц Талал бин Абдель Азиз бин Бандар Аль Сауд, передает Saudi Press Agency.

Представители Королевского двора уточнили, что поминальная молитва состоится 8 декабря в Эр-Рияде, после молитвы Асер в мечети Имама Турки бин Абдуллы.

Подробности о смерти высокопоставленного лица в официальном сообщении не приводятся.

Принц Саудовской Аравии разбился на F-15: детали

Но, согласно "Википедии", принц Талал был лейтенант-полковником Королевских ВВС Саудовской Аравии и погиб во время крушения военного самолета в Восточной провинции во время тренировочного полета 7 декабря 2023 года.

Издание Almashhadnews.com со ссылкой на на Министерство обороны Королевства и сообщило о падении истребителя F-15 и мученической гибели его летного экипажа. Официальный представитель Минобороны бригадный генерал Турки аль-Малики сообщил, что авиакатастрофа произошла в полдень, в четверг, 7 декабря, во время выполнения планового тренировочного задания на авиабазе имени короля Абдель-Азиза в Дахране.

"Пусть Бог благословит его Своей милостью и прощением и дарует ему просторное место в Своих садах. Мы принадлежим Богу, и к Нему мы вернемся", — говорится в публикации. Во время аварии погиб также и пилот Маджид Джазаа аль-Утайби.

Талал — прямой потомок принца Бандара, одного из 45 сыновей короля Абдул-Азиз, известного, среди прочего, многочисленными браками. У него было 22 жены, а многие из браков заключались, чтобы укрепить союзнические отношения с другими кланами. В общей сложности у Абдул-Азиза было около сотни детей.

Напомним, что накануне, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин совершил визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Вместе с тем обозреватель Вадим Денисенко не считает это победой Кремля.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия и РФ заявили о снижении добычи нефти. Как правило, к этому прибегают, чтобы удержать высокую цену.