Путин сообщил о решении идти в президенты РФ, — росСМИ

Глава Кремля сообщил о своем решении принять участие в кампании боевику Артему Жоге, которого в России называют "героем ДНР".

Президент России Владимир Путин в Кремле сообщил о планах выдвигаться на новый, пятый, срок. Об этом пишут российские "РИА Новости" со ссылкой на слова собственного корреспондента.

По сообщению источника, Путин рассказал о своем решении идти в президенты "герою ДНР" Артему Жоге во время мероприятия в честь Дня героев отечества.

Как ранее отмечало российское издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники, администрация президента РФ подготовила список членов будущей инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы.

Среди кандидатур были режиссер Никита Михалков, детский врач Леонид Рошаль, певец Шаман, командир донбасского батальона "Спарта" и спикер парламента самопровозглашенной "ДНР" Артем Жога, заместители секретаря генсовета "Единой России", космонавт Валентина Терешкова.

"В группу должны войти люди, образ которых не несет негативных аспектов. Кандидаты, которых общественное мнение определяет не так однозначно, могут не попасть в группу, а стать доверенными лицами президента (...) ключевой момент — это влияние на аудиторию", — говорится в сообщении.

Центризбирком РФ также утвердил даты голосования. Впервые в России выборы президента пройдут в формате трехдневного голосования с массовым обходом граждан.

Тем временем россияне запустили оппозиционную кампанию перед выборами. А именно, фонд, который возглавляет Алексей Навальный, объявил о начале кампании под названием "Россия без Путина". Организация призывает граждан России активно использовать предвыборный период для распространения информации и агитации против действующего диктатора.