Россиянин взял заложницу и угрожал всех подорвать, чтобы добиться помощи, — росСМИ

Мужчина вооружился шилом и отправился к сенатору, чтобы устроить криминальный "перформанс". Он надеялся, что так на него обратят внимание и скорее вылечат.

Житель российского Новосибирска пошел на преступление, чтобы добиться лечения. Он взял в заложники помощницу сенатора и обещал взорвать здание. Об этом 8 декабря сообщили в медиа Baza.

Инцидент произошел 7 декабря. 43-летний Сергей Е. ворвался в правительственное здание и подошел к рабочему месту помощницы сенатора Марины Ананич. Угрожая женщине шилом, он затащил ее в кабинет руководителя.

Заложница позже рассказала, что сразу узнала своего нападающего. Ранее мужчина уже приходил к ней с жалобами на Минздрав. Тогда Сергей рассказывал, что у него постоянно немеют руки и лицо. Однако диагноз ему поставить никто не мог.

По информации медиа, сначала на действия Сергея никто не обратил внимание. Тогда он сам выкрикнул, что взял заложницу. Россиянин забаррикадировал дверь. Кроме того, он прибегнул к угрозам взорвать бомбу, если кто-то зайдет и попытается ему помешать.

Работники офиса сенатора вызвали на место полицию. Освобождение заложницы заняло 40 минут, но Сергей все же отпустил ее и сдался.

Позже задержанный и доставленный в отделение мужчина объяснил, чего добивался. Он рассказал, что страдает психическим заболеванием. Россиянин надеялся, что благодаря "перформансу" его скорее вылечат.

Напомним, в Краснодарском крае РФ мужчина бросил боевую гранату в трех человек. Россияне его поддержали в соцсетях, ведь, по их мнению, поступок был справедливым.

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