В России мужчина бросил гранату в трех человек: в соцсетях его поддержали (фото)

Россияне устроили "разборки", которые закончились взрывом и осколочными ранениями. Комментаторы не понимают, "в чем не прав" мужчина, который достал гранату.

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В Краснодарском крае в РФ мужчина бросил в трех человек гранату. Всех их госпитализировали. Об этом 5 декабря проинформировали в медиа SHOT.

"Введен план "Перехват", "гранатометчика" ищут", — отметили авторы контента.

По их данным, накануне вечером между 40-летним Сергеем Б. и тремя неназванными мужчинами возник конфликт. Они приехали к нему домой на "разборки" и, очевидно, не были готовы к тому, что мужчина достанет гранату.

Фото Сергея Б. Фото: Shot

"Слово за слово, стали ругаться, в результате мужчина решил конфликт одним махом — бросил в мужиков гранату", — передали в медиа.

Всех трех пострадавших доставили в больницу с осколочными ранениями. В то же время владелец гранаты сбежал, его разыскивает полиция.

Реакция россиян

В комментариях под новостью о "взрывном споре" в Краснодарском крае — возмущение. Однако оно связано вовсе не с поступком разыскиваемого, а с формулировками в публикации. Некоторые россияне не согласны, что мужчина "бросил гранату в толпу". Более того, многие его поддерживают.

"Ну и в чем он не прав? Приехали к нему домой на разборку. Разборку и получили", — написал один из пользователей.

Комментаторы отмечают, что граната против трех мужчин была применена справедливо, ведь они "приехали его убивать" и не оставили другого выбора.

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Напомним, в России лейтенант влетел на машине в толпу срочников. Военные направлялись в столовую на завтрак.

Также в РФ двое мужчин едва не украли лифт, который в одном из домов заменяли на более новый. Выяснилось, что один из подозреваемых — полицейский.