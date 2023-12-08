"Нет плана Б": в ЕС планируют принять окончательное решение о вступлении Украины, — СМИ

По информации журналистов, европейские партнеры также продолжат финансирование Киева.

У Европейского союза отсутствует альтернативный сценарий в отношении начала переговоров о членстве с Украиной, и есть ожидание, что окончательное решение будет принято на саммите Европейского совета, который состоится 14-15 декабря. Об этом рассказало неназванный европейский чиновник, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

Согласно его высказыванию, в Европейском союзе придерживаются своих предложений.

"У нас нет "плана Б". Начать переговоры (о членстве. – Ред.) и продолжить финансирование – это то, чего мы пытаемся достичь, посмотрим, как будет обсуждаться эти вопросы на заседании Европейского совета", – отметил он.

Известно, что Венгрия систематически препятствует принятию решений, связанных с Украиной, на встречах лидеров Евросоюза — начиная с инициации переговоров и заканчивая утверждением макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела телефонный разговор с Орбаном – она пыталась убедить его в важности поддержки Украины.

Кроме того, Орбан рассказал, что у него был телефонный разговор с премьер-министром Испании, которая сейчас председательствует в ЕС, и убеждал не выносить на обсуждение на саммите вопрос об открытии переговоров с Украиной.

Ранее Фокус рассказывал, что ЕС перешел на военные рельсы ради Украины. По мнению эксперта Николая Давидюка, Евросоюз мог бы еще больше ограничить Россию, чтобы она была полностью экономически "замурована".