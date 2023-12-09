Обгонит Сталина: новая победа Путина на выборах станет рекордом для РФ

По информации немецких журналистов, если Владимир Путин снова победит на выборах в РФ, то пробудет у власти дольше другого диктатора – Иосифа Сталина, который правил в СССР с 1924 по 1953 года.

Президент России Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на следующих президентских выборах в 2024 году, но при этом если Путин выиграет выборы, он будет находиться у власти дольше, чем Сталин. Об этом сообщил немецкий Spiegel, назвав "победу" Путина предрешенным фактом.

"Если Путин завершит еще один шестилетний срок в Кремле, он обгонит Иосифа Сталина, который руководил Советским Союзом с 1924 по 1953 год. И тогда Путин станет главой российского государства дольше всех со времен царицы Екатерины Великой в ​​XVIII веке", — подчеркнуло издание.

Эксперты Spiegel замечают, что у 71-летнего Путина нет серьезного соперника на выборах.

"Самый известный российский оппозиционный политик Алексей Навальный, например, в настоящее время отбывает в общей сложности более 30 лет лишения свободы в колонии общего режима", — констатируют они.

А с начала полномасштабной агрессии против Украины в России еще больше ограничили свободу слова, свободу медиа и усилили репрессии против оппозиции, замечает Spiegel.

Как нагнетали интригу

По информации немецкого издания ASB Zeitung, в течение нескольких недель в России ходили слухи о том, когда и как Путин объявит о своей новой кандидатуре.

"В пятницу утром пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент сделает это, когда сочтет нужным. После окончания церемонии в Кремле государственные деятели России разразились заявлениями о своей лояльности, заявив, что они будут голосовать за Путина", — рассказывает издание.

Кроме того, уже несколько дней государственное российское телевидение показывает программы, в которых граждане заверяют Путина, находящегося у власти почти четверть века, что они будут голосовать за него. Его переизбрание считается предрешенным.

Как уточняет ASB Zeitung, для этого 71-летний президент специально внес поправки в российскую Конституцию, чтобы иметь возможность баллотироваться снова.

"Кремль ожидает рекордного для Путина результата на выборах, которые характеризуются агрессивной войной России против Украины. Президент представляет себя как защитника от стремления США к превосходству и от расширения НАТО на восток", — предполагают эксперты издания.

Вместе с тем Кремль традиционно старается организовать пул кандидатов на пост президента перед выборами, чтобы создать видимость выбора и конкуренции. Однако кандидаты, выдвинутые различными парламентскими партиями, по общему мнению, не имеют ни малейших шансов.

Выборы Путина, а не президента России

Лишь в четверг, 7 декабря, верхняя палата России назначила дату президентских выборов следующего года. Совет Федерации на заседании, транслируемом по телевидению, решил, что выборы пройдут 17 марта.

"Это решение практически сигнализирует о стартовом сигнале президентской избирательной кампании", — заявила председатель парламентской палаты Валентина Матвиенко.

Как утверждают государственные росСМИ, с "просьбой" выдвинуть свою кандидатуру к Путину якобы обратился спикер парламента так называемой "ДНР" Артем Жога, на что тот ответил согласием.

Диктатор объявил о своем намерении в пятый раз баллотироваться на выборах 17 марта 2024 года на церемонии чествования "Героев России", состоявшейся в Кремле.

Кроме того, российский Центризбирком 8 декабря представил логотип президентских выборов 2024 года, на котором будет присутствовать латинская буква V. Общеизвестно, что она используется российскими военными для обозначения своих подразделений в условиях полномасштабной агрессии в Украине.

Путин у власти — просто факты

Владимир Путин находится у власти в России с 2000 года. Он дважды избирался президентом — в 2000-м и 2004 годах. В 2008 году его сменил Дмитрий Медведев, а Путин стал главой правительства.

Еще дважды он "избирался" президентом — в 2012-м и 2018 годах.

Позже, в 2020 году, по инициативе Путина в Конституцию РФ были внесены поправки, которые позволяют ему снова дважды баллотироваться на пост главы государства. То есть он может оставаться у власти до 2036 года.

Напомним, что на "выборах" 2018 года Путин получил 76,69% голосов.

Фокус писал, что Центризбирком РФ также утвердил даты голосования. Впервые в России выборы президента пройдут в формате трехдневного голосования с массовым обходом граждан.

Тем временем россияне запустили оппозиционную кампанию перед выборами. Фонд, который возглавляет Алексей Навальный, объявил о начале кампании под названием "Россия без Путина".