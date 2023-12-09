"Кремль обеспокоен": аналитики ISW высказались о выдвижении Путина в президенты

Американские аналитики объяснили, почему Владимир Путин сообщил о своем намерении снова баллотироваться на пост президента на мероприятии, посвященном военным.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о своем выдвижении на пост главы государства, пытаясь создать впечатление, что он баллотируется по просьбе российских военнослужащих. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 8 декабря.

Как отмечают аналитики, Путин сообщил о своем решении баллотироваться перед военными, после вручения медалей "Золотая Звезда" в Большом Кремлевском дворце.

По мнению авторов отчета, это может говорить о том, что предвыборная кампания Путина будет сосредоточена на войне Украине больше, чем предполагалось. Ранее аналитики предполагали, что российский лидер в своей предвыборной риторике сосредоточится на внутренней стабильности РФ и критике Запада.

В ISW считают, что обстановка, в которой Путин сообщил о своем выдвижении в президенты, была выбрана с целью воздействия на конкретную группу избирателей. Речь идет о гражданах РФ, которых непосредственно коснулась война: военнослужащих и их близких. Этому предшествовали митинги родственников мобилизованных россиян, которые подвергались цензуре в РФ.

"Эти попытки кремлевской цензуры позволяют предположить, что Кремль обеспокоен возможными негативными последствиями этих протестов для имиджа Путина во время президентской кампании", — считают аналитики.

В отчете говорится, что Кремль, возможно, использует заявление Путина, посвященное военной тематике, в попытке убедить упомянутую группу избирателей в том, что российские военные в целом поддерживают нынешнего президента.

Напомним, 8 декабря президент России Владимир Путин сообщил о планах выдвигаться на пятый президентский срок. Российский лидер рассказал о своем решении идти в президенты "герою ДНР" Артему Жоге во время мероприятия в честь Дня героев отечества.

СМИ указали на то, что если Владимир Путин станет президентом еще на шесть лет, то обгонит Иосифа Сталина, который руководил СССР 29 лет. Таким образом он станет главой российского государства дольше всех со времен Екатерины II.