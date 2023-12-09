Бывший демократ Роберт Кеннеди-младший, который объявил о намерении баллотироваться независимо, оказался самым популярным из других кандидатов и получил 8% поддержки.

Рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа превысил рейтинг действующего лидера Америки Джо Байдена. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В то время как 47% участников опроса, проведенного медиа, сейчас готовы проголосовать за Дональда Трампа, только 43% готовы проголосовать за Джо Байдена. Если к подсчетам на предстоящих выборах добавятся другие потенциальные кандидаты, этот разрыв будет еще больше — 37% против 31%. Самый популярный из них, бывший демократ Роберт Кеннеди-младший, объявил о своем намерении баллотироваться в качестве независимого кандидата, набрав 8%.

Только 23 процента участников опроса заявили, что политика Байдена помогла им лично. В то же время 53% считают, что она повлияла на них самих. Для Трампа эти цифры составляют 49% и 37% соответственно. Таким образом Дональд Трамп впервые победил Джо Байдена в поединке один на один в предвыборном опросе WSJ.

Напомним, 15 ноября мы писали о том, что Дональд Трамп может участвовать в выборах президента США. Остановить президентскую кампанию бывшего лидера Белого дома мог один пункт конституции времен гражданской войны, но это не сработало. Судья отклонил аргументы.

А во второй половине августа стало известно о том, что конкурент Трампа на выборах не против отдать Донбасс России. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами убежден, что военный союз РФ и Китая — самая большая военная угроза для США. Поэтому Вашингтон должен добиваться не проигрыша Путина, а выигрыша Америки.