Зеленский едет в Аргентину: Reuters назвал возможную цель визита

Кроме того, что президент Украины будет на инаугурации Хавьера Милея, Киев хочет провести глобальный саммит мира в Аргентине.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на инаугурацию новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея. Целью визита будет попытка получить поддержку Глобального Юга. Об этом сообщает Reuters.

Первый визит украинского лидера в Южную Америку проходит в Аргентину, где на президентских выборах победил Хавьер Милей. В рамках визита планируется несколько встреч. В частности Зеленский уже встретился с премьер-министром Кабо-Верде Улиссом Коррейа-и-Сильвой и поблагодарил за поддержку украинских инициатив.

По данным издания, цель президента заключается в попытке созвать глобальный мирный саммит и продвинуть украинскую формулу мира. Она базируется на выводе российских войск и выходе Украины к границам 1991 года. Также Киев пытался наладить связи с африканскими, азиатскими и латиноамериканскими странами, однако поддержка Украиной Израиля противоречит позиции некоторых из этих стран.

Не исключено, что во время визита в Аргентину Владимир Зеленский проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Европейский Союз должен принять решение единогласно.

Напомним, 7 декабря СМИ писали, что в Аргентину поедет президент Украины Владимир Зеленский.

23 ноября Хавьер Милей предложил Украине провести саммит мира в Аргентине. Также он открыт к более тесному сотрудничеству.