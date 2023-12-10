Долгожданный гость: президент Владимир Зеленский уже в Аргентине (фото, видео)

По информации СМИ, во время поездки в Аргентину президент Украины останавливался на островах Зеленого Мыса в Атлантике и в столице Бразилии.

Одной из наиболее важных фигур, которые будут в воскресенье, 10 декабря, на инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея, является президент Украины Владимир Зеленский. Так охарактеризовало приезд украинского лидера в эту южноамериканскую страну аргентинское издание La Nacion.

Правительственный самолет украинской делегации коснулся земли Буэнос-Айреса сегодня около 2 часов ночи по местному времени. По данным авиационного сайта Flights and Spotters, президент Украины прибыл вместе с 46 пассажирами на борту.

Как пишут журналисты, пока что никаких фотографий украинского президента на аргентинской земле опубликовано не было, но в социальных сетях распространилось видео, как кортеж президента Украины на полной скорости промчался по проспекту Entre Ríos к центру столицы Аргентины.

По информации издания, Зеленский планирует встретиться с Милеем после принесения тем присяги. Это будет не первая беседа двух лидеров, учитывая, что через три дня после избрания у них состоялся телефонный разговор, во время которого Милей и пригласил украинского президента на инаугурацию.

"Украинский президент надеется созвать "глобальный саммит мира" и продвигает мирный план, основанный на выводе российских войск из Украины и признании ее постсоветских границ 1991 года", — пишет La Nacion.

Поездка Зеленского — что известно

Покинув Украину, Зеленский сделал остановку в Кабо-Верде, чтобы встретиться с премьер-министром Жозе Коррейя и Силва.

"По пути в Аргентину я встретился с премьер-министром Кабо-Верде @ UlissesCorreia. Первая встреча лидеров в истории наших двусторонних отношений. Голос Кабо-Верде — это голос демократии и поддержки нас в ООН, поддержки резолюций, которые имеют решающее значение для Украины. Я поблагодарил премьер-министра за поддержку гуманитарной инициативы "Зерно из Украины" и пригласил Кабо-Верде присоединиться к реализации украинской #Формулы Мира", — написал Зеленский в соцсети Х.

Карта полета президента Владимира Зеленского: La Nacion Фото: Из открытых источников

Кроме того, прежде чем прибыть в страну, самолет украинской делегации сделал техническую остановку в столице Бразилии до полуночи, откуда он уже направился в Аргентину.

Напомним, 7 декабря СМИ писали, что в Аргентину поедет президент Украины Владимир Зеленский.

23 ноября Хавьер Милей предложил Украине провести саммит мира в Аргентине. Также он открыт к более тесному сотрудничеству.