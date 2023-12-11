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На украинско-польской границе протестующие перегородили дорогу в сторону Украины, — СМИ (видео)

Анастасия Ковалева
Фото: Скриншот | На украинско-польской границе протестующие перегородили дорогу в сторону Украины

По словам украинских перевозчиков, проезд закрыт под предлогом, что фура, по которой перегорожен путь, сломалась.

На украинско-польской границе возле пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин" протестующие перегородили дорогу в в сторону Украины. Об этом сообщает издание ТСН.

Украинские водители сообщают, что их не пропускают под предлогом, что фура, по которой перегорожен путь, сломалась.

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Напомним, сегодня этот пункт был разблокирован для украинских фур по требованию местного муниципалитета в 14:00 по киевскому времени.

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Блокада украинско-польской границы: что известно

Напомним, что из-за блокады границы евродепутаты обратились с заявлением к президенту Польши. Помимо президента Анджея Дуды, обращение было адресовано председателям Еврокомиссии, Европейского совета, и двум еврокомиссарам.

Также сообщалось, что из-за блокады границы польскими перевозчиками задерживается военная помощь ВСУ. По информации журналистов, стоимость транспортировки из Польши в Украину, которая обычно оценивалась в 1700-2300 долларов за контейнер, в ноябре возросла до 5000 долларов.