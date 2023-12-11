"Кружил 40 минут": СМИ узнали подробности аварийной посадки самолета РФ с "радиоактивным" грузом

Самолет экстренно приземлился в аэропорту Москвы, но мог кружить в небе около 40 минут, прежде чем получил разрешение.

Экипаж российского пассажирского самолета, который, по сообщениям российских источников, перевозил "радиоактивный груз", был вынужден совершить экстренную посадку. Об этом сообщает Express.

Авиасудно приземлилось "аварийно приземлилось" через несколько минут после взлета. Никаких четких подробностей о таинственном грузе, который перевозил этот пассажирский самолет, пока не предоставлено. Он якобы не был поврежден, и никто из пассажиров не пострадал во время аварийной посадки.

Журналисты Express ссылаются на публикации российских СМИ каналов в Telegram. В сообщении указана информация издания "Выстрел". В ней говорится о том, что самолет, который направлялся в Ханты-Мансийск на западе Сибири, кружил в небе около 40 минут, прежде чем совершить посадку на "повышенной скорости" в том же московском авиахабе, откуда вылетел.

Российские власти никак не прокомментировали транспортировку таинственного груза. Российская транспортная прокуратура заявила, что "командир воздушного судна сообщил о проблемах с механизацией крыла, в связи с чем было принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Посадка "завершилась благополучно".

Первоначальные сообщения свидетельствовали о том, что на борту самолета находилось "радиоактивное вещество", а не оборудование, Utair утверждала, что самолет перевозил груз для онкологической больницы. Четкой информации о грузе предоставлено не было. Telegram-канал Shot утверждал, что он относился к категории "опасных грузов", перевозка которых разрешена Министерством транспорта России.

"Радиоактивный" груз и самолет РФ

Российский самолет с 19 кг радиоактивного материала, как сообщили в Baza со ссылкой на источники, совершил экстренную посадку. Во время посадки авиасудно подало сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси, но в итоге успешно приземлилось во Внуково.

Как сообщает The Moscow Times, только за первые 8 дней зимы с самолетами авиакомпании "Россия" произошло уже 11 инцидентов. В частности, 8 декабря Airbus А319-111 авиакомпании "Россия" готовился к аварийной посадке из-за разгерметизации салона в Минеральных водах. Самолет летел из Санкт-Петербурга, на его борту находилось 111 человек. Также утром того же дня Boeing 737 (Новосибирск-Москва) компании S7 вернулся в Толмачево из-за помпажа обоих двигателей.

Напомним, в конце октября в Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. В результате происшествия были есть пострадавшие.