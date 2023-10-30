Начал терять высоту: в Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

По данным МЧС РФ, на борту находились пятеро человек. Двои их них получили ранения. На место направили спасательный вертолет.

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В российской Республике Саха (Якутия) вертолет Mи-2 совершил жесткую посадку, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МСЧ России.

По данным российских спасателей, вертолет вылетел из участка Джарджан — при взлете он начал терять высоту и совершил жесткую посадку. На борту вертолета находились пятеро человек, двое их них получили ранения.

Сообщается, что для оказания помощи из поселка Тикси Булунского района спланирован вылет Ми-8 со спасателями региональной поисково-спасательной базы и медиками.

"В готовности к реагированию из г. Якутск находится ВС Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда МЧС России по РС(Я)", — говорится в сообщении МЧС.

О причинах случившегося не сообщается.

Что известно о вертолете Ми-2

Ми-2, известный также по классификации НАТО как "Гоплит," представляет собой советский универсальный вертолет, созданный М. Л. Милем в начале 1960-х годов. В 1965 году началось массовое производство этой модели в Польше. Этот вертолет широко используется как для гражданских, так и военных целей. К моменту завершения производства в 1992 году было построено более 5400 единиц данной модели.

Вертолет Ми-2 Фото: Открытые источники

Падение вертолетов в России

10 сентября сообщалось, что под российской Вологдой разбился частный вертолет Robinsson. На борту было трое, двоих человек спасли, еще одного искали.

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Разбился самолет Пригожина: в России сформировались 4 версии о том, почему он упал (видео)

29 августа стало известно, что в Челябинской области РФ упал вертолет Ми-8, который принадлежал ФСБ. Все три члена экипажа погибли.

Ранее,15 августа, в РФ разбился учебный самолет, в результате чего погиб командир авиационной базы.