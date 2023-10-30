Почав втрачати висоту: в Якутії вертоліт Мі-2 здійснив жорстку посадку, є постраждалі

За даними МНС РФ, на борту перебувало п'ятеро осіб. Двоє з них дістали поранення. На місце направили рятувальний вертоліт.

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У російській Республіці Саха (Якутія) гелікоптер Мі-2 здійснив жорстку посадку, внаслідок чого постраждали двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі МСЧ Росії.

За даними російських рятувальників, вертоліт вилетів із ділянки Джарджан — під час зльоту він почав втрачати висоту і здійснив жорстку посадку. На борту вертольота перебували п'ятеро осіб, двоє з них дістали поранення.

Повідомляють, що для надання допомоги із селища Тіксі Булунського району сплановано виліт Мі-8 із рятувальниками регіональної пошуково-рятувальної бази та медиками.

"У готовності до реагування з м. Якутськ перебуває ПС Мі-8 Хабаровського АСЦ МНС Росії з рятувальниками пошуково-рятувального загону МНС Росії з РС (Я)", — ідеться в повідомленні МНС.

Про причини того, що сталося, не повідомляють.

Що відомо про вертоліт Мі-2

Мі-2, відомий також за класифікацією НАТО як "Гоплит," являє собою радянський універсальний вертоліт, створений М. Л. Мілем на початку 1960-х років. У 1965 році почалося масове виробництво цієї моделі в Польщі. Цей вертоліт широко використовується як для цивільних, так і військових цілей. До моменту завершення виробництва в 1992 році було побудовано понад 5400 одиниць цієї моделі.

Вертоліт Мі-2 Фото: Відкриті джерела

Падіння вертольотів у Росії

10 вересня повідомлялося, що під російською Вологдою розбився приватний вертоліт Robinsson. На борту було троє, двох людей врятували, ще одного шукали.

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29 серпня стало відомо, що в Челябінській області РФ впав вертоліт Мі-8, який належав ФСБ. Усі три члени екіпажу загинули.

Раніше, 15 серпня, у РФ розбився навчальний літак, унаслідок чого загинув командир авіаційної бази.