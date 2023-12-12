"Улаживание напряженности": Еврокомиссия может разморозить €10 млрд для Венгрии, — СМИ

По данным журналистов, Венгрия может получить почти половину из 22 миллиардов евро из Фонда сплочения, которые ЕС сейчас удерживает. Деньги поступят не сразу, а будут выплачиваться Брюсселем в течение нескольких лет.

Европейская комиссия, вероятно, примет положительное решение о выделении Венгрии 10 миллиардов евро. Для этого во вторник, 12 декабря, венгерский парламент должен утвердить последний элемент судебной реформы по требованию Брюсселя. Об этом сообщает либеральная венгерская газета Nepszava со ссылкой на источники.

"Согласно независимым источникам, самое раннее, когда Комиссия может дать свое благословение на разблокирование 10 миллиардов евро, это в среду, в рамках так называемой письменной процедуры", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ предостерегли, что Комиссия может принять это решение во вторник. Тем не менее, венгерское издание сообщило о получении опровержения от европейских чиновников относительно этой информации.

За последний год правительство Венгрии предприняло несколько шагов для улаживания напряженности с Брюсселем в связи с судебной реформой. Теперь остается лишь внести поправки в последний закон с целью выполнения этой задачи. Будапешт должен обеспечить венгерским судьям беспрепятственный доступ в Суд Европейского Союза.

Так, по данным издания, Венгрия может получить почти половину из 22 миллиардов евро из Фонда сплочения, которые ЕС сейчас удерживает. Деньги поступят не сразу, а будут выплачиваться Брюсселем в течение нескольких лет.

Как отмечают в Еврокомиссии, выплаты могут быть остановлены в любой момент, если будет обнаружено, что Венгрия нарушает стандарты ЕС.

Этот шаг станет большой победой для венгерского автократа Виктора Орбана, который блокирует принятие решений ЕС и торпедирует ответ Евросоюза на войну России на ключевом саммите европейских лидеров, который начнется в четверг, 14 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине.

Также 5 декабря посол США в Будапеште Дэвид Прессман критически высказался о позиции правительства Венгрии относительно войны в Украине. Дипломат отметил, что Будапешт полагается на своих союзников по НАТО, однако в последнее время все чаще "игнорирует интересы" других членов оборонного союза.