"Женщины и дети окажутся на улице": Ирландия "цинично" сокращает пособия для украинцев, — BBC

По данным журналистов, с нового года выплаты c 220 евро в неделю уменьшат до 38,80 на период проживания в государственном жилье. Украинцев в Ирландии также будут подталкивать к поиску работы.

Власти Ирландии решили снизить социальные выплаты украинцам и ограничить срок проживания в государственном жилье для новых беженцев из Украины до 90 дней. Об этом сообщает BBC.

Текущую ставку в 220 евро в неделю уменьшат до 38,80 евро на период проживания в государственном жилье. То есть с 880 до 155 евро в месяц. Но если выехать из государственного центра проживания, ставка вновь возрастет до максимального уровня.

Родители, которые проживают в государственном жилье, продолжат получать полную ежемесячную выплату на детей в размере 140 евро. Изменения должны вступить в силу в начале следующего года. Ко всему прочему, украинцев, проживающих в стране, будут подталкивать к поиску работы.

Украинских переселенцев, которые получают пособия, также будут опрашивать и находить подходящие вакансии. Законное право украинских детей поступать в местные школы не изменится.

Критика сокращения пособий для украинцев

Вместе с тем ирландская политическая оппозиция раскритиковала планы по сокращению социальной помощи. Представитель лейбористов Гед Нэш заявил, что правительство не может построить жилье для беженцев.

Руководитель организации People Before Profit Ричард Бойд Барретт заявил, что такое "циничное" решение объясняется неспособностью решить жилищный кризис. Джон Ланнон, руководитель благотворительной организации Doras, которая занимается вопросами мигрантов, сказал, что из-за 90-дневного лимита на проживание численность бездомных может возрасти.

"Из-за этого люди будут в опасном положении, скорее всего, женщины, дети и мужчины окажутся на улицах", — отметил он.

Сколько украинцев в Ирландии

В рамках Директивы ЕС о временной защите с марта по декабрь 2022 года в Ирландию приехали почти 68 000 украинцев. По состоянию на декабрь 2022 года, как минимум 87% граждан Украины, воспользовавшихся правом на временную защиту в Ирландии, все еще жили в стране.

Напомним, что ученый-демограф рассказал, какая численность населения Украины может стать критической через 10 лет.

Также сообщалось, что украинские беженцы на Западе оказались перед мучительным выбором: вернуться домой или пустить корни за рубежом.