В 60% отказывали двигатели: в РФ произошло 670 поломок самолетов за 11 месяцев

За минувшую осень в России поломалось столько самолетов, сколько прежде ломалось за год. По данным Росавиации, за 11 месяцев 2023 года произошло "0,67 тыс. случаев" поломок.

Росавиация попыталась объяснить примерно 15 опасных происшествий с самолетами российских авиакомпаний в декабре. В ведомстве заявили, что серьезных инцидентов гораздо больше, чем об этом известно широкой общественности. В 2023 году за 11 месяцев их было 670. Об этом говорится на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

"На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов. За 11 месяцев 2023 года их количество с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 0,67 тыс. случаев", — говорится в публикации.

Сообщение на сайте Росавиации

По данным ведомства, в 60% (400) случаев имела место проблема с отказом авиатехники и двигателей.

Отмечается, что на фоне роста налетов все же просматривается тенденция к снижению происшествий — их стало на 1,3% меньше, число случаев серьезных отказов двигателей и авиатехники стало на 2% меньше, чем годом ранее.

По данным Newsweek, из-за санкций численность поломок российских самолетов в течение года возросла втрое. Наложенные ограничения из-за вторжения российских войск в Украину не позволяют поставлять в РФ запчасти и техническую поддержку бортов.

С начала текущего года зафиксировано больше 180 случаев неисправностей, которые случались в полете. В 2022 году подобных инцидентов было 60. С 2018-го по 2022 гг. в среднем происходило 55 поломок за год, согласно данным "Новой газеты. Европа". В этом году, по информации издания, неисправностей было больше, чем за три предыдущих года вместе взятых. В течение осени в России поломалось столько самолетов, сколько прежде ломалось за год.

По оценкам журналистов, в 30% случаев в 2023 году причиной становились проблемы с двигателями, еще 25% инцидентов следует отнести на счет неисправностей шасси. Нарушения в работе тормозов, закрылок и систем кондиционирования воздуха стали привычными явлениями. Случаются и проблемы с лобовыми стеклами.

В Росавиации пытаются исправить положение с помощью сертификатов разработчиков авиатехники. Их передали авиакомпаниям, чтобы те самостоятельно ремонтировали борты и разбирали некоторые самолеты на запчасти.

Напомним, что производитель субмарин для российского флота уволил гендиректора. Госкорпорация "ОСК" два года кряду несет убытки и только за прошлый год потеряла 20 млрд рублей.

Также сообщалось, что 11 декабря российский самолет с 19 кг радиоактивного материала на борту совершил экстренную посадку в Москве.

7 декабря российский грузовой самолет Ту-204, который перевозил груз в Китай, загорелся при взлете. Пилот попытался сбросить топливо перед вынужденной посадкой — пламя ярко-оранжевой полосой растянулось вдоль линии горизонта.