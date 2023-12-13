"Не уберегли": неизвестные украли голову лошади Рокоссовского на Красной площади в Москве (фото)

Россияне заметили, что потерял голову конь маршала Константина Рокоссовского на барельефе, расположенном неподалеку от кабинета президента РФ Владимира Путина.

12 декабря неизвестные лица повредили барельеф, установленный в честь "Парада Победы" на Красной площади в центре российской столицы Москвы. Следственный комитет РФ решил отыскать злоумышленника. О чрезвычайном происшествии в Москве написали в Telegram-канале Baza.

Пропажу заметили утром 12 декабря, говорится в заметке Baza. Случайные прохожие заметили, что лошадь советского маршала Константина Рокоссовского потеряла голову. На фотографиях и видео с места событий можно увидеть, что скульптура перерезана посередине шеи достаточно острым инструментом — срез, едва присыпанный снегом, достаточно ровный.

Также указывается короткая предыстория лошади Рокосовского. Вроде бы при жизни он имел кличку "Полюс". И будто бы именно на нем советский маршал следил за Парадом Победы, который состоялся в 1945 году.

Отметим, Константин Рокосовский — маршал, советский и польский военачальник времен Второй мировой войны. Военный командовал советскими солдатами во время Сталинградской и Курской битв. Во время первой битвы в результате боевых действий убили или искалечили 1,2 млн граждан СССР, во время второй — 800 тыс.

Напоминаем, весной 2023 года произошло еще одно чрезвычайное происшествие на Красной площади. Ночью неизвестный беспилотник пролетел через всю Москву и ударил о купол Сенатского дворца, где расположен кабинет президента РФ Владимира Путина.

После этого в июне злоумышленники совершили преступление в 350 метрах от здания ФСБ. Согласно сообщениям в росСМИ, кто-то похитил икону Божьей Матери, которую перед тем оккупанты украли на оккупированной части Донецкой области.

Начиная с осени 2023 года в столице РФ регулярно происходят пожары. Например, 7 декабря там вспыхнул завод "Электросталь", а 24 ноября пылало на электроподстанции в одном из пригородов. Между тем в ноябре ГУР Минобороны сообщило о ряде диверсий, которые произошли на российской железной дороге в Подмосковье: неизвестные активисты подожгли распределительные шкафы и повредили этими действиями логистику россиян.