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"Не уберегли": неизвестные украли голову лошади Рокоссовского на Красной площади в Москве (фото)

Елена Бурдейная
Фото: Скриншот | Барельеф в Москве в честь победы во Второй мировой войне

Россияне заметили, что потерял голову конь маршала Константина Рокоссовского на барельефе, расположенном неподалеку от кабинета президента РФ Владимира Путина.

12 декабря неизвестные лица повредили барельеф, установленный в честь "Парада Победы" на Красной площади в центре российской столицы Москвы. Следственный комитет РФ решил отыскать злоумышленника. О чрезвычайном происшествии в Москве написали в Telegram-канале Baza.

Пропажу заметили утром 12 декабря, говорится в заметке Baza. Случайные прохожие заметили, что лошадь советского маршала Константина Рокоссовского потеряла голову. На фотографиях и видео с места событий можно увидеть, что скульптура перерезана посередине шеи достаточно острым инструментом — срез, едва присыпанный снегом, достаточно ровный.

Также указывается короткая предыстория лошади Рокосовского. Вроде бы при жизни он имел кличку "Полюс". И будто бы именно на нем советский маршал следил за Парадом Победы, который состоялся в 1945 году.

Отметим, Константин Рокосовский — маршал, советский и польский военачальник времен Второй мировой войны. Военный командовал советскими солдатами во время Сталинградской и Курской битв. Во время первой битвы в результате боевых действий убили или искалечили 1,2 млн граждан СССР, во время второй — 800 тыс.

Напоминаем, весной 2023 года произошло еще одно чрезвычайное происшествие на Красной площади. Ночью неизвестный беспилотник пролетел через всю Москву и ударил о купол Сенатского дворца, где расположен кабинет президента РФ Владимира Путина.

После этого в июне злоумышленники совершили преступление в 350 метрах от здания ФСБ. Согласно сообщениям в росСМИ, кто-то похитил икону Божьей Матери, которую перед тем оккупанты украли на оккупированной части Донецкой области.

Начиная с осени 2023 года в столице РФ регулярно происходят пожары. Например, 7 декабря там вспыхнул завод "Электросталь", а 24 ноября пылало на электроподстанции в одном из пригородов. Между тем в ноябре ГУР Минобороны сообщило о ряде диверсий, которые произошли на российской железной дороге в Подмосковье: неизвестные активисты подожгли распределительные шкафы и повредили этими действиями логистику россиян.