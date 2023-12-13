"Хорошо встречают": Медведев призвал россиян отдыхать в Африке, а не в Европе (видео)

По словам бывшего президента РФ, европейцы сейчас "не очень хотят" видеть россиян, поэтому для отдыха следует выбирать африканские страны.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посоветовал соотечественникам ездить на отдых в страны Африканского континента. Об этом пишет российское медиа "РИА Новости" 13 декабря.

В ходе выступления на дискуссионной площадке партии "Единая Россия" бывший президент России заявил, что жители европейских стран "не очень хотят" видеть россиян. Учитывая это, Медведев призвал граждан РФ отдавать предпочтение отдыху в Африке.

"Ну, естественно, по России ездить и в Африку тоже. Там очень хорошо встречают", — сказал замглавы Совбеза РФ.

Медведев подчеркнул, что может это подтвердить, основываясь на впечатлениях, которые у него остались после посещения африканских стран.

Напомним, 30 июля спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва начала полномасштабную войну в Украине, чтобы обеспечить свободу африканцам и людям во всем мире.

Ранее, 28 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что Африка становится новым центром силы, и с этим придется каждой стране считаться. Он также отметил, что РФ списала задолженность в размере 23 миллиардов долларов за все время сотрудничества с африканскими странами.