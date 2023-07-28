"С этим придется считаться": Путин заявил, что Африка становится новым центром силы

Президент РФ заявил, что политическая и экономическая роль африканского континента "растет в геометрической прогрессии". По данным СМИ, большинство стран материка отказались от участия в саммите "Россия-Африка".

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Африка становится новым центром силы, и с этим придется каждой стране считаться. Об этом он сообщил во время заседания саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге, которое транслировалось на сайте Кремля.

"На наших глазах африканский континент становится новым центром силы, его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии", — сказал Владимир Путин.

Он уверен, что Россия и страны Африки имеют общее согласие в том, что за свой суверенитет нужно бороться, в частности отстаивая свои интересы на мировой арене. По словам российского диктатора, такое стремление не означает самоизоляцию, зато это "открытость к сотрудничеству".

Также Путин рассказал, что РФ списала задолженность в размере 23 миллиардов долларов за все время сотрудничества с африканскими странами.

"Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 миллиарда долларов. Москва направит на эти цели еще 90 миллионов", — добавил он.

Напомним, 27 июля в Санкт-Петербурге стартовал саммит Россия-Африка. В свою очередь Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце назвала саммит "пиар-шоу Путина" и предостерегла лидеров африканских стран от сотрудничества с Российской Федерацией.

По данным издания The Moscow Times от 25 июля, большинство африканских лидеров решили отказаться от участия в саммите "Россия-Африка", который Кремль пытается представить как новый дипломатический прорыв и подтверждение важности РФ в мире. Также в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что не будут обижаться на те африканские страны, которые не отправили своих глав государств в Санкт-Петербург.