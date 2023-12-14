Еврокомиссия разблокировала 10 млрд евро для Венгрии перед саммитом по Украине

В Еврокомиссии заявили, что будут следить за Будапештом. В ведомстве оставляет за собой право снова заблокировать деньги.

Европейская комиссия разблокировала 10 млрд евро для Венгрии перед саммитом ЕС по Украине. Об этом сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что деньги будут взяты из фондов ЕС. Ранее они были заморожены из-за беспокойства по поводу верховенства права в Венгрии.

"После тщательной оценки и нескольких обменов мнениями с венгерским правительством Комиссия считает, что Венгрия приняла меры, которые она обязалась принять, чтобы Комиссия считала, что горизонтальное благоприятное условие Хартии ЕС об основных правах выполнено в том, что касается независимость судебной власти", — сказано в сообщении Еврокомиссии.

Отмечается, что часть финансирования больше не будет заблокирована, а потому Венгрия может начать требовать возмещения примерно до 10,2 миллиарда евро. Еврокомиссия одобрила это решение после того, как власти Венгрии одобрили инициативы по укреплению независимой судебной системы.

Более того, Еврокомиссия также обязуется следить за тем, как на практике Будапешт реализует введенные меры, и оставляет за собой право снова заблокировать деньги, если условия не будут выполняться.

"Несмотря на прогресс Венгрии в обеспечении независимости судебной власти, Комиссия сохраняет свою обеспокоенность по поводу других областей, на которые распространяется горизонтальное благоприятное условие Хартии ЕС об основных правах. Эти опасения связаны с так называемым венгерским законом о защите детей, серьезными рисками для академической свободы и права на убежище", — сказано в сообщении.

Как отметили журналисты "Радио Свобода", решение открыть Венгрии доступ к части заблокированных средств в фондах ЕС было одобрено накануне саммита по Украине, который должен пройти 14-15 декабря.

Ранее СМИ сообщали, что Венгрия готова снять вето на помощь Украине в обмен на миллиарды евро, замороженные ЕС. По информации журналистов, венгерское правительство хочет 30 миллиардов евро от ЕС, не выполнив при этом целый ряд требований, связанных с верховенством права и коррупцией. В обмен они предлагают лишь год выделения помощи Украине.