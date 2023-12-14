Хотят чуда и бить по Банковой: росСМИ показали вопросы к Путину от граждан РФ (фото)
Российское телевидение не показало гражданам РФ все вопросы, которые присылались в прямой эфир. При этом большинство тем, которые беспокоят россиян, касаются экономики, а не войны.
14 декабря граждане РФ получили возможность отправить прямые вопросы президенту Владимиру Путину, который участвовал в мероприятии "Итоги года". Россиян интересовали цены на яйца, отсутствие газа, а также некоторые направления политики Кремля. Глава России не заметил вопросы, которые появлялись на гигантских экранах вокруг его кресла. О ситуации, возникшей во время общения Путина с народом, написало издание Meduza в Telegram-канале.
Темы, которые интересовали россиян и которые проигнорировал Путин, можно разделить на три направления: экономику, политику, войну. Политик отвечал на вопросы лояльных прокремлевских СМИ и игнорировал вопросы россиян. В какой-то момент на экране появился не вопрос, а призыв:
"Почему наши войска не бьют по Банковой в Киеве" — фото опубликовали в Telegram-канале SHOT.
Вопросы по экономике касались продуктов питания и газа. "Салат за 1,5 тыс. руб. Про фрукты молчу. Сделайте нормальные цены", — написала женщина из Петропавловска-Камчатского. Дагестанец интересовался, почему в его регионе лоток яиц стоит 500 руб. Тем временем житель Хакасии "удивлялся", отчего у него до сих пор нет газа.
"Мы дали газ Китаю. Дали газ Европе. А когда же в Хакасии будет газ?"
Политические вопросы касались российской пропаганды, действий власти и не совпадения реальности и того, что показывают по телевизору.
"Как можно переехать в страну, о которой рассказывают на первом канале", — интересовались люди.
Некоторые также отправили риторические вопросы:
- "Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью";
- "Когда россияне будут есть черную икру?"
- "Когда пенсионеры получат 13 пенсию".
Также обвиняли наполовину государственную корпорацию "Газпром" в коррупции и возмущались, что "на запад идут караваны", когда в стране дефицит.
Еще одна забота россиян — местные власти, которые ничего не делают. Кто-то из граждан заметил, что ему не нравится, когда все вопросы решаются лично Путиным. Кто-то интересовался, почему так грязно в "Питере" и когда откроют "Тикток". Кому-то не понравился приезд певицы Аллы Пугачевой или поведение российской пропагандистки Ксении Собчак.
На экраны зала, где сидел Путин, не вывели какие-то острые замечания относительно войны. Наоборот, россияне выражали поддержку и надеялись, что скоро победят. Еще одна забота — отсутствие демобилизации: "Когда мобилизованных отпустят? Почему 300 тыс. человек должны служить за всю страну". Один из "смельчаков" заявил, что война в Украине идет слишком вяло и нужно действовать активнее.
"Можно ли выиграть войну, сидя в обороне", — написал представитель русского народа.
В прямой эфир выступления президента РФ попало две фразы, на которые также не прозвучало ответа или комментариев:
- "Кто после вас будет президентом?"
- "Я понимаю, что чудес не бывает, но очень хочу".
Издание "Медуза" объяснило, каким образом вопросы попадали на эфир "Итоги года". Согласно данным медиа Baza, они поступали в виде СМС прямо во время трансляции, их отбирали работники Администрации президента и только тогда выводили на экран. Также отмечают, что не все фразы смогли увидеть телезрители, но их могли прочитать присутствующие в зале.
Отметим, 14 декабря президент Путин провел многочасовое общение с российским народом в рамках проекта "Итоги года". Во время прямого эфира он получил ряд вопросов, которые отобрали из миллионного списка, присланного россиянами. При этом политик не забыл в очередной раз рассказать о Революции Достоинства и экс-президенте Украины Викторе Януковиче: повторил, что произошел "переворот". Также проговорился, что на территории Украины воюет более 600 тыс. солдат ВС РФ, а Одесса — "исконно русский город".