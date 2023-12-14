Хотят чуда и бить по Банковой: росСМИ показали вопросы к Путину от граждан РФ (фото)

Российское телевидение не показало гражданам РФ все вопросы, которые присылались в прямой эфир. При этом большинство тем, которые беспокоят россиян, касаются экономики, а не войны.

14 декабря граждане РФ получили возможность отправить прямые вопросы президенту Владимиру Путину, который участвовал в мероприятии "Итоги года". Россиян интересовали цены на яйца, отсутствие газа, а также некоторые направления политики Кремля. Глава России не заметил вопросы, которые появлялись на гигантских экранах вокруг его кресла. О ситуации, возникшей во время общения Путина с народом, написало издание Meduza в Telegram-канале.

Темы, которые интересовали россиян и которые проигнорировал Путин, можно разделить на три направления: экономику, политику, войну. Политик отвечал на вопросы лояльных прокремлевских СМИ и игнорировал вопросы россиян. В какой-то момент на экране появился не вопрос, а призыв:

"Почему наши войска не бьют по Банковой в Киеве" — фото опубликовали в Telegram-канале SHOT.

Россияне спрашивают Путина, когда он планирует ударить по Киеву Фото: Скриншот

Вопросы по экономике касались продуктов питания и газа. "Салат за 1,5 тыс. руб. Про фрукты молчу. Сделайте нормальные цены", — написала женщина из Петропавловска-Камчатского. Дагестанец интересовался, почему в его регионе лоток яиц стоит 500 руб. Тем временем житель Хакасии "удивлялся", отчего у него до сих пор нет газа.

"Мы дали газ Китаю. Дали газ Европе. А когда же в Хакасии будет газ?"

Политические вопросы касались российской пропаганды, действий власти и не совпадения реальности и того, что показывают по телевизору.

"Как можно переехать в страну, о которой рассказывают на первом канале", — интересовались люди.

Некоторые также отправили риторические вопросы:

"Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью";

"Когда россияне будут есть черную икру?"

"Когда пенсионеры получат 13 пенсию".

Также обвиняли наполовину государственную корпорацию "Газпром" в коррупции и возмущались, что "на запад идут караваны", когда в стране дефицит.

Еще одна забота россиян — местные власти, которые ничего не делают. Кто-то из граждан заметил, что ему не нравится, когда все вопросы решаются лично Путиным. Кто-то интересовался, почему так грязно в "Питере" и когда откроют "Тикток". Кому-то не понравился приезд певицы Аллы Пугачевой или поведение российской пропагандистки Ксении Собчак.

На экраны зала, где сидел Путин, не вывели какие-то острые замечания относительно войны. Наоборот, россияне выражали поддержку и надеялись, что скоро победят. Еще одна забота — отсутствие демобилизации: "Когда мобилизованных отпустят? Почему 300 тыс. человек должны служить за всю страну". Один из "смельчаков" заявил, что война в Украине идет слишком вяло и нужно действовать активнее.

"Можно ли выиграть войну, сидя в обороне", — написал представитель русского народа.

В прямой эфир выступления президента РФ попало две фразы, на которые также не прозвучало ответа или комментариев:

"Кто после вас будет президентом?"

"Я понимаю, что чудес не бывает, но очень хочу".

Издание "Медуза" объяснило, каким образом вопросы попадали на эфир "Итоги года". Согласно данным медиа Baza, они поступали в виде СМС прямо во время трансляции, их отбирали работники Администрации президента и только тогда выводили на экран. Также отмечают, что не все фразы смогли увидеть телезрители, но их могли прочитать присутствующие в зале.

Отметим, 14 декабря президент Путин провел многочасовое общение с российским народом в рамках проекта "Итоги года". Во время прямого эфира он получил ряд вопросов, которые отобрали из миллионного списка, присланного россиянами. При этом политик не забыл в очередной раз рассказать о Революции Достоинства и экс-президенте Украины Викторе Януковиче: повторил, что произошел "переворот". Также проговорился, что на территории Украины воюет более 600 тыс. солдат ВС РФ, а Одесса — "исконно русский город".