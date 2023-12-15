В США одобрили закон, запрещающий президенту единолично решать судьбу НАТО

Решение, которое может защитить НАТО от распада, приняли благодаря поддержке демократов и республиканцев в Палате представителей. Однако есть угроза, что его могут признать неконституционным.

В Конгрессе США создали определенную процедуру для подтверждения решения любого президента по выходу этой страны из НАТО. Эта процедура вошла в специальный законопроект, который ожидает принятия нынешним президентом Джо Байденом. О новом решении конгрессменов 14 декабря рассказали на портале The Hill.

В статье указывается, что в Палате представителей Конгресса поддержали Закон "О санкционировании национальной обороны". В закон внесены пункты, в которых описали порядок действий в случае, если какой-то президент решит вывести США из состава НАТО. Сенаторы решили, что это предложение должно получить поддержку других ветвей власти: либо одобрение верхней палаты Конгресса — Сената, либо через Акт Конгресса.

Закон вступит в действие после того, как его подпишет Джо Байден.

The Hill процитировали тезисы двух сенаторов от разных партий, которые внесли предложение по НАТО — Тима Кейна ("Демократическая партия") и Марко Рубио ("Республиканская партия"). Оба чиновника заявили, что намерены показать силу Альянса президенту РФ Владимиру Путину и защитить национальную безопасность.

"НАТО сохранил силу в ответ на войну [президента России Владимира] Путина в Украине и рост вызовов во всем мире", — заявил сенатор Кейн.

Рубио, со своей стороны, подтвердил, что новый закон — это инструмент надзора за действиями президента.

"Мы должны убедиться, что защищаем наши национальные интересы и безопасность наших демократических союзников", — сказал он.

Выборы в США — детали угрозы для НАТО

Отметим, издание The New York Times ранее публиковали рассуждения экспертов об угрозе для НАТО со стороны одного из возможных кандидатов на пост нового президента США — Дональда Трампа. Упоминались высказывания американского политика, в которых он упрекал страны Европы за малый вклад в работу Североатлантического альянса и сомневался, нужен ли этот альянс США.

Эксперты опасались, что Трамп, когда вернется в Белый дом, может единолично принять решение о выходе США из НАТО и это будет угрожать европейским союзникам. Также писали о решении Конгресса, о котором сообщили в The Hill — предполагали, что это решение могут объявить неконституционным: якобы это незаконно ограничивает президента.

Напоминаем, Дональд Трамп считается основным соперником Джо Байдена на президентских выборах США в 2024 году. Эксперты отметили, что он не будет иметь решающего влияния на внешнюю политику в случае победы. Согласно последнему опросу, Трамп в опросах на 4% опережает действующего президента.