"Психологический прием": Кремль заранее выбрал "неудобные вопросы" на конференции Путина, — росСМИ

По информации источника близкого к администрации президента России, "острые темы" на экранах в студии должны создать впечатление "полной свободы слова" в РФ и "накормить Telegram-каналы и независимые СМИ".

Все вопросы, которые появлялись на мониторе во время трансляции "Прямой линии" президента Российской Федерации Владимира Путина, специально выбирались его администрацией. Они являются психологическим приемом и должны создать впечатление, что для Кремля не существует запретных тем. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на человека, знакомого с процессом подготовки пресс-конференции.

"Они были подобраны заранее, прошли премодерацию и были размещены для того, чтобы кормить Telegram-каналы и независимые СМИ", — рассказал источник.

По информации собеседника издания, во время таких ежегодных конференций на протяжении многих лет используют технику "острых тем". Критические вопросы, которые появляются на экранах в студии, должны создать впечатление "полной свободы слова", однако Путин якобы их не замечает и не отвечает на них.

Протесты родственников мобилизованных — самая "деликатная" тема для Путина

Основной задачей главы России, как отмечается в сообщении, говорить исключительно о положительных событиях и "вдохновлять избирателей".

"Одна из самых деликатных и нежелательных тем — протесты членов семей мобилизованных солдат, которые более года находились на фронте без ротации", — сообщил источник, близкий к Кремлю.

Навальный и Пригожин: какие темы не нравятся президенту РФ

Также, по данным издания, среди других "нетерпимых" для Путина тем — заключение политика Алексея Навального, мятеж и гибель в авиакатастрофе Евгения Пригожина, цензура в СМИ и преследование антивоенных деятелей.

О чем еще говорил Путин на мероприятии

Во время "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений, которые касались Украины. В частности, глава Кремля заявил, что, цели так называемой "специальной военной операции" не изменились в Украине.

Также он заявил, что конфликт между Россией и Украиной начался в 2014 году из-за того, что "американские дружки" не позволили установить дружеские отношения с Киевом.

Кроме того, Путин сказал, что в России не планируют проводить вторую волну мобилизации. По его словам, в рамках частичной мобилизации в армию было призвано 300 тысяч человек.