Переводил деньги на тайные операции Кремля: экс-глава Wirecard сотрудничал с РФ, — WSJ

По словам бывших сотрудников компании, 43-летний уроженец Австрии тайно собирал информацию о немецких разведчиках, после чего передавал данные в Москву.

Бывший топ-менеджер платежной компании Wirecard Ян Марсалек, которого обвиняют в краже практически двух миллиардов евро, может являться агентом российской разведки. Об этом говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) от 15 декабря.

Отмечается, что пользуясь служебным положением, подозреваемый мог помогать россиянам переводить через компанию деньги для финансирования подпольной деятельности.

Дело Яна Марсалека: незаконная деятельность

Более того, компания Wirecard занималась обслуживанием представителей спецслужб Германии, а информация о них могла собираться и передаваться потом в Москву. Так у РФ была возможность отслеживать перемещения немцев, а также их встречи.

The Wall Street Journal в своем материале ссылается на представителей западных разведывательных органов и служб безопасности. Они поведали тайны о деятельности Яна Марсалека в финансовом учреждении Wirecard, которое считалось гордостью Германии и являлось своеобразным конкурентом PayPal. Более того, при помощи компании обрабатывались платежи для четверти миллиона корпоративных клиентов на $140 млрд в год.

В один момент выяснилось, что из Wirecard пропал 1,9 млрд евро, после чего Ян Марсалек скоропостижно покинул Германию и оказался в Москве. Так он стал одним из самых разыскиваемых людей на планете, ведь может быть причастен к этому.

"После многочисленных международных расследований представители разведывательных, полицейских и юридических органов нескольких стран говорят, что 43-летний уроженец Австрии использовал обанкротившуюся теперь платежную компанию, чтобы незаконно помогать российским разведслужбам переводить деньги с целью финансирования тайных операций в разных странах", – говорится в сообщении.

Дело Яна Марсалека: работа на РФ

Источники американской газеты поведали, что бывший топ-менеджер мог одновременно работать и на военную разведку ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ), и на Службу внешней разведки (СВР). Он мог переводить средств агентам, осведомителям, военным подрядчикам, или вовсе переправлять их в зоны конфликтов на территории Африки и Ближнего Востока.

Были и секретные проекты, говорится в материале, среди которых закупка различного вооружения.

Отдельного внимания стоит пункт о том, что Ян Марсалек мог собирать информацию о сотрудниках немецкой разведки и Федерального управления уголовной юстиции. После этого ведомству пришлось даже менять личности некоторых людей, ведь информация о них могла уже быть в руках российских спецслужб.

Высокопоставленный представитель разведывательного ведомства Германии признался, что Wirecard использовался по причине того, что компания была более дружелюбной, нежели другие банки страны. К слову, многие финансовые учреждения сразу отказывались работать с разведслужбами, ведь были юридические причины и они боялись за свою репутацию.

Бывшие менеджеры компании в комментарии WSJ также признались, что Ян Марсалек якобы заставлял их собирать информацию о клиентах, хотя знал, что это нарушает правила об их защите и безопасности.

Дело Яна Марсалека: что с ним сейчас

Сам бывший топ-менеджер Wirecard ранее часто путешествовал по миру на частных бизнес-джетах и чаще всего это были поездки на территорию России. Фиксировалось несколько десятков перелетов в год. Сейчас он проживает под новым именем и проводит много времени в Дубае, делятся западные разведслужбы.

Если ранее он работал с отставным сотрудником российской разведки, который там закупал оружие для России, то теперь от имени Москвы участвует в реорганизации африканских операций ЧВК "Вагнер".

Британские следователи его сейчас обвиняют в том, что в период с 2020 по 2023 год он руководил сетью из пяти граждан Болгарии, которые также оказались российскими агентами. Они следили за различными людьми и помогали российским спецслужбам похищать их. Происходило это как в Великобритании, так и в других странах мира. В настоящий момент агенты арестованы и ожидают решения суда.

Напомним, 31 октября сообщалось, что журналист, работавший на ФСБ, получил 10 лет тюрьмы. Гражданин имел удостоверение журналистов и имел возможность свободно следить за перемещением украинского оружия, рассказали в СБУ. Вместе с ним на ФСБ РФ работало еще три человека, которым еще не определили наказание.