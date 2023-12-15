"Угрозы имуществу нет": суд разрешил польским перевозчикам протесты возле Дорогуска (карта)

Судья окружного суда в Люблине отметил, что акция протеста "не имеет целью препятствовать проверкам на границе", а лишь замедлит их. Он не согласился с утверждением об угрозе имуществу в значительных размерах.

Судебная инстанция отменила решение старосты гмины Дорогуска Войцеха Саввы, который не согласовал новый протест перевозчиков. Об этом сообщило польское издание "Радио Люблин" в пятницу, 15 декабря.

Судья окружного суда в Люблине рассказал журналистам, что соответствующая акция протеста "не имеет целью препятствовать проверкам на границе", а лишь замедлит их. Он не согласился с причиной, которую озвучил перевозчикам старосты гмины Дорогуска — угроза имуществу в значительных размерах.

Руководитель муниципалитета польской гмины Дорогуска сказал, что еще не решил, будет ли обжаловать приговор суда. В течение 24 часов он имеет право это сделать.

"Мы еще не получили обоснование, ждем его и только тогда сможем обжаловать это решение", — отметил Савва, подчеркнув, что очереди на границе достигли 60 км.

Решение подлежит немедленному исполнению. Если городской голова подаст жалобу на решение областного суда, дело перейдет в Апелляционный суд в Люблине.

Представители перевозчиков не скрывали своего удовлетворения вердиктом. С понедельника, 18 декабря, польские перевозчики теперь снова могут начать протестовать в Дорогуске перед польско-украинским пограничным переходом.

Фото: Google Maps

Блокада границы на пункте пропуска Дорогуск — Ягодин

Бургомистр гмины Дорогуск Войцех Сава, как стало известно 14 декабря, запретил перевозчикам повторно блокировать границу с Украиной. Он, ссылаясь на законодательство и значительные финансовые потери, запретил польским перевозчикам устраивать новую блокаду границы. Они планировали начать 18 декабря.

В ответ на это перевозчики обратились в суд, параллельно подав новые заявки на проведение протеста на других пунктах пропуска. На обжалование такого решения мэра у них было семь дней.

Напомним, 4 декабря Польша выступила с требованием отменить для Украины "транспортный безвиз". В польском правительстве говорят, что из-за отмены разрешений для украинских перевозчиков пострадали не только польские перевозчики, но и словацкие и венгерские.